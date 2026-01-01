В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

Росавиация ввела ограничения на прием и вылет рейсов в Домодедово и Жуковском

Tекст: Мария Иванова

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации.

Как уточняет Росавиация, соответствующие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Подробности о сроках действия ограничений или причинах их введения пока не приводятся. Власти рекомендуют пассажирам заранее уточнять статус своих рейсов и следить за обновлениями на сайтах аэропортов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Москве.

Между тем в аэропорту Сочи также вводили в четверг ограничения на прием и выпуск рейсов.