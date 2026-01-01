Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».23 комментария
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
Росавиация ввела ограничения на прием и вылет рейсов в Домодедово и Жуковском
В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов, связанные с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации.
Как уточняет Росавиация, соответствующие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Подробности о сроках действия ограничений или причинах их введения пока не приводятся. Власти рекомендуют пассажирам заранее уточнять статус своих рейсов и следить за обновлениями на сайтах аэропортов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Москве.
Между тем в аэропорту Сочи также вводили в четверг ограничения на прием и выпуск рейсов.