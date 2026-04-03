В КСИР заявили об атаке на дата-центры Oracle в Дубае и Amazon в Бахрейне
ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ударили по вычислительным центрам американских компаний Oracle в Дубае и Amazon в Бахрейне, передает телеканал Al Mayadeen.
«Командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции сообщило: «Мы атаковали центры обработки данных, принадлежащие двум американским компаниям: Oracle в Дубае и Amazon в Бахрейне», – сказано в сообщении телеканала Al Mayadeen.
Там же сообщается, что КСИР подверг атаке авианосную группу «Авраам Линкольн» в северной части Индийского океана, ударив четырьмя крылатыми ракетами.
«Были атакованы военные и инфраструктурные объекты, принадлежащие американским и сионистским террористам в странах Персидского залива. В ходе 91-й волны атак были использованы баллистические ракеты, крылатые ракеты «Кадир» и ударные беспилотники», – сообщили в КСИР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил ударами по крупнейшим IT-компаниям США. КСИР ударил по крупнейшему дата-центру Amazon в Бахрейне. Затем КСИР пообещал атаковать объекты 18 компаний на Ближнем Востоке.