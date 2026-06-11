Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
США опровергли закрытие Ираном Ормузского пролива
CENTCOM: Коммерческие суда продолжают проходить через Ормузский пролив
Коммерческие суда продолжают движение в Ормузском проливе, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
CENTCOM в X опроверг заявление иранского Корпуса стражей исламской революции Ирана о том, что Ормузский пролив закрыт.
«Коммерческие суда продолжают проходить через Ормузский пролив сегодня вечером», – заверили в CENTCOM.
Как писала газета ВЗГЛЯД, CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.
Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по двум судам в Ормузском проливе.