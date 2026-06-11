Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
IRIB опровергла заявление Трампа о контактах с Ираном
IRIB: Заявление Трампа о контактах с иранскими чиновниками является ложью
Слова президента США Дональда Трампа о его контактах с представителями Тегерана не соответствуют действительности, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.
«Заявление... о том, что иранские чиновники связывались с Трампом, является ложью», – приводит слова источника РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери», если тот не пойдет на сделку с Вашингтоном. При этом он заявил, что неназванные представители руководства Ирана якобы просили прекратить бомбардировки.
CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.