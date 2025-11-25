Экс-полицейский осужден за получение взяток от редактора Ura.ru

Суд приговорил экс-полицейского к четырем годам условно за взятки от редактора Ura.ru

Tекст: Валерия Городецкая

Карпов признан виновным в получении взятки от свердловского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова и превышении должностных полномочий с назначением наказания в виде четырех лет лишения свободы условно, передает ТАСС.

«Окончательно Карпову Андрею Александровичу назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года. Назначенное наказание считать условным», – зачитала решение судья.

Согласно данным следствия, Карпов получил 120 тыс. рублей в качестве вознаграждения за передачу данных ежедневной оперативной сводки редактору Денису Аллаярову. Сам редактор обвиняется по статье о даче взятки должностному лицу.

В октябре суд продлил на полгода содержание под стражей свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова по делу о даче взятки. Сам редактор жаловался на нарушения при расследовании дела о взятке.