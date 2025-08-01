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Врач предупредила о риске «разбитого утра» из-за смартфона
Невролог Арифджанова выявила связь смартфонов под подушкой с нарушениями сна
Эксперт предупредила, что привычка спать с телефоном под подушкой может вызвать проблемы с памятью, работоспособностью и настроением даже при достаточной продолжительности сна.
Об опасности хранения смартфона под подушкой рассказала невролог Ксения Арифджанова, передает «Газета.Ru».
Она отметила, что современные смартфоны постоянно излучают электромагнитные волны из-за работы Wi-Fi, мобильной связи и Bluetooth. По словам специалиста, данные Всемирной организации здравоохранения показывают: длительное воздействие электромагнитных волн у головы способно приводить к головным болям, бессоннице и раздражительности. Такой источник излучения ночью может нарушить фазу глубокого сна и мешать формированию долговременной памяти.
Арифджанова подчеркнула, что мозг человека во сне чувствительно реагирует даже на слабый свет экрана или незначительный звук уведомления. Это нарушает выработку мелатонина, отвечающего за режим сна, и становится причиной поверхностного, прерывистого сна. В итоге формируется «синдром разбитого утра»: усталость и сонливость сохраняются даже при продолжительном сне, появляется трудность с концентрацией и запоминанием информации.
Врач также отметила, что привычка пользоваться телефоном перед сном и ночью способствует формированию поведенческой зависимости. Постоянное ожидание сигнала увеличивает тревожность и препятствует полноценному ночному отдыху нервной системы. Кроме того, если устройство находится под подушкой и подключено к зарядке, оно может перегреваться из-за отсутствия доступа воздуха, что опасно для здоровья и может вызвать возгорание.
Арифджанова рекомендовала отказаться от использования гаджетов за час до сна, убирать телефон подальше от кровати, а для пробуждения использовать механический будильник.
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