Сомнолог рассказал о способах выспаться в жару в квартире без кондиционера

  • Новость часаМинобороны сообщило о десятках уничтоженных за два часа над регионами БПЛА
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    Москва объявила Зеленского террористом
    В ВСУ признали удар по своему учебному центру в Полтавской области
    Нидерланды решили передать Украине более 100 кораблей
    Пашинян назвал отказ от российских пограничников примером независимости
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
    Трамп сообщил о намерении Путина ответить Киеву на удары по аэродромам
    Путин обсудил с папой римским свободу вероисповедания на Украине
    Рютте назвал Черное и Балтийское моря зонами ответственности НАТО
    Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе молчат об украинском гостерроризме

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

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    5 июня 2025, 04:19 • Новости дня

    Сомнолог рассказал о способах выспаться в жару в квартире без кондиционера

    Сомнолог Калинкин: Охладить пространство помогут влажные простыни и ткани

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время аномальной жары для комфортного сна необходимо соблюдать оптимальную температуру и влажность воздуха, рассказал руководитель центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

    «Оптимальной считается температура в спальне примерно +18…+20 градусов. Но есть индивидуальные особенности <...>. Необходимо кроме температуры поддерживать еще влажность в оптимальных пределах на уровне от 40 до 70%», – пояснил он Калинкин в беседе с радио Sputnik.

    По словам Калинкина, охладить пространство в жару поможет зашторивание окон днем, чтобы снизить нагрев помещения, а при отсутствии кондиционера помогут влажные ткани и простыни для охлаждения воздуха.

    «Следует использовать различные ткани, простыни, которые смачиваются и укладываются на окна, на батарею – это элемент охлаждения пространства. Также не стоит забывать про холодный душ перед сном, который помогает справиться с летним зноем», – напомнил сомнолог.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач-невролог Серго Центерадзе сообщил, что хронотипы «сова» и «жаворонок» определяются генетически и не могут быть изменены, однако организм может адаптироваться к смене часовых поясов.


    4 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    Зеленский дал оценку последним переговорам в Стамбуле
    Зеленский дал оценку последним переговорам в Стамбуле
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, которые, по его словам, не приводят к результатам.

    Заявление Владимира Зеленского прозвучало во время встречи с журналистами, трансляция которой шла в эфире национального телемарафона, передает ТАСС. По словам Зеленского, сторона Украины готова к обменам пленными, однако дальнейшее проведение дипломатических встреч в Стамбуле считает нецелесообразным, так как текущий уровень делегаций? по его мнению, не способен решать вопросы прекращения огня.

    Он подчеркнул, что обмены пленными идут и должны идти. Зеленский также назвал меморандум, переданный Россией, «ультиматумом».

    В Стамбуле прошли два раунда переговоров между делегациями Украины и России. Первый раунд завершился масштабным обменом пленными – одна тысяча на одну тысячу. По итогам второго раунда стороны обменялись документами по урегулированию конфликта и договорились об обмене всеми тяжело больными и тяжело ранеными военнопленными. Россия также должна передать Киеву шесть тысяч тел погибших украинских военнослужащих. Киев продолжает настаивать на безусловном прекращении огня.

    Российский меморандум предусматривает два варианта прекращения огня: первый – полный вывод ВСУ и других украинских формирований с территорий России, включая Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР; второй – пакетное решение из десяти пунктов, включающее запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации, начало демобилизации, прекращение иностранной военной помощи и отказ от военного присутствия третьих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров с Украиной из Стамбула на другую площадку. Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. Участники российско-украинских переговоров должны сначала изучить проекты меморандумов с мирными предложениями, которыми они обменялись.

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    4 июня 2025, 17:33 • Новости дня
    Лавров назвал отказ Зеленского от краткосрочного перемирия грубейшей ошибкой

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал категорический отказ Киева от краткосрочного перемирия для сбора тел погибших как серьезную ошибку руководства Украины.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на совещании президента Росиии с членами правительства заявил, что категорический отказ Владимира Зеленского принять предложение о двух- или трехдневном перемирии стал серьезной ошибкой, передает ТАСС.

    Лавров уточнил, что перемирие предполагалось для сбора тел погибших военных на отдельных участках линии соприкосновения. Он подчеркнул: «Я считаю, что это просто грубейшая ошибка режима в Киеве, имею в виду категорический и грубый отказ Зеленского от этого предложения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль назвал оскорбительными высказывания президента Владимира Зеленского в адрес российской делегации и не соответствующими духу переговоров. Эксперты считают, что Киев добивается лишь временной паузы, и в таком случае России придется реализовывать цели спецоперации военным путем.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    4 июня 2025, 14:55 • Новости дня
    Овечкин подарил Матвиенко хоккейный свитер

    Tекст: Денис Тельманов

    Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин посетил верхнюю палату парламента, где встретился со спикером Валентиной Матвиенко и вручил ей символический подарок.

    Александр Овечкин посетил Совет Федерации, сообщает РИА «Новости». Во время визита он пообщался со спикером Валентиной Матвиенко в неформальной обстановке. Пресс-служба верхней палаты выложила кадры встречи, где хоккеист также преподнес Матвиенко хоккейный свитер.

    Во время неформального разговора Валентина Матвиенко обратилась к Овечкину с теплыми словами: «Такой опыт, такая слава. Вы представляете, какой Вы символ для молодых ребят, кто хоккеем занимается? Это же дорогого стоит».

    В Совфеде также отметили, что этот день прошел под знаком спорта, поскольку в здании находился также министр спорта Михаил Дегтярев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двукратный олимпийский чемпион прокомментировал решение IIHF и выразил разочарование возможным отсутствием российских хоккеистов на Олимпиаде. Клуб «Вашингтон» сообщил болельщикам, что Александр Овечкин проведет свой последний сезон в НХЛ в сезоне 2025/26. Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию после завершения сезона в НХЛ.

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    4 июня 2025, 14:41 • Новости дня
    Захарова заявила о «хамской истерике» Зеленского после переговоров в Стамбуле

    Захарова обвинила Зеленского в хамстве после встречи делегаций России и Украины

    Захарова заявила о «хамской истерике» Зеленского после переговоров в Стамбуле
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский позволил себе хамские сентенции в адрес российской делегации после переговоров в Стамбуле, что говорит о нежелании Киева искать трезвые решения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что после завершения второго раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле Владимир Зеленский проявил крайне эмоциональную и оскорбительную реакцию в адрес российской делегации, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, в офисе Зеленского сразу после переговоров начали комментировать их итоги, делая акцент на якобы отсутствии у России стремления к миру. Она подчеркнула, что комментарии со стороны украинских властей носили хамский и оскорбительный характер.

    Захарова указала, что и после первого раунда переговоров украинская сторона была недовольна позицией российской делегации, и подчеркнула, что выводов из предыдущей встречи в Киеве не сделали.

    Кроме того, дипломат отметила, что украинские власти продолжают демонстрировать агрессивную позицию и не готовы к компромиссным решениям по урегулированию конфликта.

    Мария Захарова предупредила, что попытки давления на Москву и переговоры с позиций силы или ультиматумов обречены на провал, Россия будет реагировать на такие шаги соответствующим образом.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил предложение России о временном перемирии на Украине для сбора тел и оскорбил российскую делегацию.

    Кремль заявил, что высказывания Зеленского с оскорблениями в адрес российской делегации не соответствуют духу переговоров.

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    4 июня 2025, 15:57 • Новости дня
    В ЕС приняли меры с учетом прогноза продолжительности конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Временные меры поддержки граждан с Украины, ищущих убежище из-за продолжающегося конфликта, планируют продлить в странах Евросоюза до марта 2027 года.

    Европейская комиссия (ЕК) готовится к тому, что военный конфликт на Украине будет продолжаться по меньшей мере до 2027 года, передает ТАСС. В связи с этим ЕК предложила продлить временные меры защиты украинских беженцев на территории Евросоюза до марта 2027 года.

    Подчеркивается, что подобные меры позволят украинцам, покинувшим страну, продолжать легально находиться и работать в странах Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов назвал российский меморандум по Украине самым взвешенным и миролюбивым предложением по урегулированию конфликта. Мария Захарова отметила «хамскую истерику» Владимира Зеленского после переговоров в Стамбуле.

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    4 июня 2025, 22:11 • Новости дня
    Орнитологи назвали недостатки использования хищных птиц для перехвата дронов

    Орнитологи Панфилова и Сорокин оценили эффективность применения птиц для борьбы с БПЛА

    Орнитологи назвали недостатки использования хищных птиц для перехвата дронов
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Использовать хищных птиц для борьбы с вражескими дронами предложил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он ссылается на успешный опыт других стран. Профессиональные орнитологи назвали птиц, которые могли бы справиться с поставленной задачей, но видят определенные сложности в реализации данной инициативы.

    «Я считаю, что на войне все средства хороши, и птицы, естественно, не как основное средство борьбы с дронами, а как вспомогательное, вполне могут быть использованы. Тем более что есть весьма успешный мировой опыт. В Нидерландах и во Франции известны случаи, когда против БПЛА полиция выпускала специально обученных орлов, которые атаковали беспилотники как добычу», – говорит первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.

    Есть и другие способы, продолжает депутат. Он рассказывает, что, например, в Китае успешно опробовали проект «Голуби-киборги», когда птиц оснащали видеокамерами и другим оборудованиям, чтобы обнаруживать дроны на дальних подступах. А стаи дрессированных ворон, которых выпускают над нужным объектом, создают для БПЛА естественные помехи, не давая им попадать по мишени. Это, по словам собеседника, может быть весьма эффективно в городских условиях, где применение средств ПВО несет угрозу жилым постройкам.

    «Еще раз повторюсь, это вовсе не означает, что следует отказаться от традиционной военной техники, полностью доверившись орнитологам. Птицы – лишь еще один способ, который помог бы нашей противовоздушной обороне», – уточняет депутат.  По его словам, в настоящий момент данный способ массово не используется в качестве противодроновой защиты. При этом он напоминает, что натренированные орлы отгоняют от взлетных полос ворон и голубей, чтобы те не попали в турбины самолетов.

    «Сложно сказать, насколько дорогостоящий и трудозатратный этот способ. Наверное, это зависит от того, сколько и каких птиц нужно будет тренировать. Но, по крайней мере, попытаться его задействовать хотя бы на крупных военных аэродромах, думаю, стоит», – подчеркивает Журавлев.

    Оценить эффективность такого способа противодействия дронам сейчас сложно, говорят орнитологи. Биолог, директор соколиного клуба «Финист» Милослава Панфилова рассказывает, что исследований по птичьей охоте на дроны не проводилось, поэтому говорить о действенности такой защиты довольно сложно.

    «Крупных хищных птиц, а именно орловых, однозначно использовать нерентабельно. Они слишком габаритные и заметные. Для этих целей предположительно могут быть использованы только средние хищные птицы – ястребы-тетеревятники и балобаны из семейства соколиных. Но, опять же, ни о каких боевых дронах, естественно, речи быть не может. Они максимум сгодятся на что-то размером с обычный квадрокоптер», – поясняет собеседница.

    По ее словам, все хищные птицы сейчас разводятся в питомниках, их несложно приобрести, тем более что стоят они «не таких огромных денег». Однако для того, чтобы понять, насколько военное применение птиц рентабельно, необходимо будет создать специальную исследовательскую группу, которая займется оценкой птичьей охоты на дроны как на пересеченной местности, так и на открытой. Гибель птиц, полагает биолог, можно исключить, грамотно их обучив.

    Кандидат биологических наук, орнитолог и специалист по хищным птицам Александр Сорокин считает такой способ противодействия БПЛА малоэффективным по сравнению с применяемыми методами. Кроме того, такой тип защиты территорий он называет слишком опасным для птиц.

    «Обычный дробовик куда лучше справится с низколетящими дронами, нежели птицы. Оружие не надо кормить, поить, лечить и дрессировать. Смазывай, береги от ржавчины и стреляй. И это я еще не затрагиваю более продвинутые системы, которые сейчас используют в войсках. Птицы здесь точно не годятся», – считает специалист.

    Он обращает внимание еще на одну проблему: сейчас в мире большое разнообразие дронов и их конфигураций. У них разные скорости, высоты полетов, которые не всегда доступны птицам. Поэтому даже если и получится натренировать «охотников», то только на определенные модели БПЛА.

    По словам Сорокина, хищных птиц из семейства орловых для данных целей использовать нельзя – они все занесены в Красную книгу. Ястребы тоже не подходят, так как они летают слишком низко над землей. А вот соколы могли бы справиться с такой задачей, однако обучать этих птиц достаточно сложно.

    «Соколинников (специалистов, занимающихся соколиной охотой) очень мало – всего несколько десятков на всю Россию. Да и я уверен, что ни один соколинник свою птицу на дрон не пустит – там крутятся винты, которые могут травмировать и покалечить птицу. А для нас они как питомцы. К тому же стоимость одной птицы – десятки тысяч долларов, поэтому данный тип защиты будет крайне дорогим», – заключил Сорокин.

    Ранее самарские ученые завершили разработку навигационного комплекса с искусственным интеллектом и стереозрением для беспилотников, позволяющего безопасно обходить препятствия и приземляться без участия оператора.

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    4 июня 2025, 20:56 • Новости дня
    Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области

    Шойгу и Ким Чен Ын рассмотрели шаги по восстановлению Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе переговоров в Пхеньяне затрагивалась тема восстановления региона и увековечения памяти корейских воинов, участвовавших в освобождении Курской области.

    Восстановление Курской области и вопросы, связанные с этим процессом, стали темой переговоров между Ким Чен Ыном и Сергеем Шойгу в Пхеньяне, передает ТАСС.

    В российском Совбезе подчеркнули, что обсуждались конкретные шаги по увековечиванию памяти военнослужащих Корейской народной армии, внесших значительный вклад в освобождение Курской области от украинской оккупации.

    «В контексте значительного вклада военнослужащих Корейской народной армии в освобождение Курской области от украинской оккупации были рассмотрены конкретные шаги по увековечиванию памяти подвига корейских воинов», – заявили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

    Также на встрече обсуждались перспективы восстановления Курской области и возможные совместные проекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, где обсуждались региональные вопросы.

    Шойгу прибыл в КНДР для переговоров о стратегическом партнерстве между странами.

    Внешнеполитическое ведомство КНДР назвало доклад Многосторонней группы мониторинга за соблюдением санкций политической провокацией.

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    4 июня 2025, 07:16 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила семь украинских БПЛА в трех регионах России

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили семь украинских беспилотников, четыре из которых были сбиты над Крымом, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что семь украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными расчетами ПВО. Четыре беспилотника сбили над Крымом, два – над Курской областью, еще один – в Белгородской области.

    Напомним, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщал, что вблизи крымского побережья были зафиксированы признаки «вражеской активности». Движение по Крымскому мосту временно приостанавливали. На территории Черноморского побережья объявляли ракетную опасность.

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    5 июня 2025, 00:17 • Новости дня
    Минобороны сообщило о десятках уничтоженных за два часа над регионами БПЛА

    Минобороны: Над регионами России средствами ПВО уничтожены 29 БПЛА за два часа

    Минобороны сообщило о десятках уничтоженных за два часа над регионами БПЛА
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером среды над тремя российскими регионами средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников, сообщил Telegram-канала Министерства обороны России.

    «С 22.00 мск 4 июня до 0.00 мск 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    Там уточнили, что над территорией Белгородской области были сбиты 15 дронов, над Ростовской областью – 11 БПЛА и еще три дрона – над Воронежской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны в ночь на четвертое июня уничтожили семь украинских беспилотников, четыре из которых были сбиты над Крымом, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что семь украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными расчетами ПВО. Четыре беспилотника сбили над Крымом, два – над Курской областью, еще один – в Белгородской области.

    Напомним, советник главы Кры

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    4 июня 2025, 10:33 • Новости дня
    Цены на российский уголь в Азии достигли минимума

    Tекст: Александра Юдина

    Стоимость российского энергетического угля на азиатском рынке достигла минимума с 2021 года, передает NEFT Research.

    Цена угля марки 5500 ккал/кг с учетом доставки до порта в Южном Китае опустилась до 77,5 доллара за тонну, в Индии – до 82,6 доллара. За год цены упали на 25–30%, передает «Коммерсантъ».

    Аналитики объясняют тенденцию перепроизводством и снижением спроса в ключевых странах-импортерах. В Китае объем закупок угля снизился на 12% по сравнению с прошлым годом. Приоритет в Китае теперь отдают местному топливу, а Индия увеличивает собственное производство. В Турции падение импорта связано с ростом выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях.

    Эксперты считают, что при текущих ценах российский экспорт в регион становится нерентабельным. Нетбэк кузбасского угля в дальневосточных портах ушел в минус – минус 271 рубль за тонну. В результате угольные компании сокращают поставки и рассматривают альтернативные рынки, в частности Южную Корею и Вьетнам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потеря европейского рынка сбыта для угольщиков прошла не так гладко, как для нефтяников. Падение мировых цен еще в прошлом году сделало целую отрасль убыточной. Власти готовы помочь через адресную поддержку, реструктуризацию долгов и налоговых каникул.

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    4 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Лавров назвал важным и полезным процесс переговоров с Украиной в Стамбуле
    Лавров назвал важным и полезным процесс переговоров с Украиной в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе совещания с президентом Владимиром Путиным глава МИД Сергей Лавров подчеркнул эффективность гуманитарных переговоров Москвы и Киева и их позитивную динамику.

    Наличие канала общения между Москвой и Киевом позволяет решать важные гуманитарные вопросы и согласовывать встречные шаги как жесты доброй воли и меры укрепления доверия, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совещании президента страны с членами правительства, передает ТАСС.

    Глава МИД отметил: «Я считаю, что при всех обстоятельствах всегда лучше иметь канал общения, это позволяет решать прежде всего гуманитарные вопросы и именно согласование встречных гуманитарных шагов в качестве жестов доброй воли, в качестве меры укрепления доверия, наверное, на данном этапе необходимо, тем более, что здесь, как я уже сказал, есть реальное движение вперед».

    Лавров также назвал важным и полезным процесс переговоров с Украиной в Стамбуле. По его словам, прямые контакты приносят конкретные результаты, оба прошедших раунда переговоров уже принесли ощутимый эффект. Министр подчеркнул, что согласование гуманитарных шагов способствует укреплению взаимного доверия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа. Переговорщики вели дискуссию на русском языке. Российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров из Стамбула на другую площадку.

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    4 июня 2025, 07:59 • Новости дня
    Поставки российского СПГ в Европу сократились на 2,4%

    Tекст: Александра Юдина

    Российский экспорт сжиженного природного газа в страны Евросоюза за первые пять месяцев 2025 года сократился на 2,4%, следует из данных европейского аналитического центра Bruegel.

    Общий объем поставок достиг почти 9,5 млрд кубометров, что на 230 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период 2024 года, передает ТАСС.

    В частности, по данным аналитического центра Bruegel, за январь–май текущего года Евросоюз импортировал примерно 9,45 млрд кубометров российского СПГ, тогда как за тот же период прошлого года объем составлял 9,68 млрд кубометров. Поставки в мае остались на уровне апреля – 1,88 млрд кубометров, но это меньше показателя мая прошлого года, когда было поставлено 1,92 млрд кубометров.

    В то же время импорт СПГ в Европу с американского направления, включая США и Тринидад и Тобаго, в мае вырос на 2,7% по сравнению с апрелем – до рекордных 8,2 млрд кубометров. С января по май импорт газа из этих стран увеличился более чем на треть и достиг 35,65 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за четыре года расходы Евросоюза на импорт сжиженного природного газа из России существенно увеличились, чему способствовали как рост цен, так и объемы поставок.

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    4 июня 2025, 13:17 • Новости дня
    Евродепутат Картайзер назвал визит в Москву попыткой «растопить лед» между ЕС и Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Визит в Москву был направлен на восстановление диалога между Евросоюзом и Россией в условиях высокой напряженности, попыткой «растопить лед» между ЕС и Россией, заявил евродепутат Фернан Картайзер.

    Депутат Европарламента из Люксембурга Фернан Картайзер назвал свою поездку в Москву попыткой «растопить лед» в отношениях между Евросоюзом и Россией, передает ТАСС.

    По его словам, было бы важно восстановить контакт, особенно в период, когда напряженность высока.

    Картайзер подчеркнул, что несмотря на продолжающиеся контакты между Россией, Соединенными Штатами и Украиной, только Западная Европа воздерживается от диалога с Москвой. По его словам, во время визита он сосредоточился на обсуждении тем, которые носят первостепенное значение для Евросоюза.

    Евродепутат отметил, что рассматривал себя в этой поездке не как представителя нынешней европейской дипломатии, а как сторонника первоначальной идеи Евросоюза как мирного проекта. Он подчеркнул, что выступает за нормализацию отношений между ЕС и Россией.

    Картайзер представляет в Европарламенте люксембургскую правую Альтернативную демократическую партию реформ, от которой был избран в 2024 году. В Москву он приезжал по приглашению Госдумы с 25 по 28 мая, где провел встречи с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным и заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко.

    Ранее сообщалось, что Фернан Картхайзер может быть исключен из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» после визита в Москву.

    Картайзер призвал восстановить уровень диалога между Россией и Европой, напомнив о важности переговоров.

    Евродепутат с Кипра Фидиас Панайоту сообщил о начале внутреннего расследования в отношении пяти депутатов Европарламента после их поездки в Москву на празднование 80-летия Победы

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    4 июня 2025, 14:14 • Новости дня
    Захарова заявила о попытках Киева сорвать переговоры в Стамбуле

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что для срыва встречи в Стамбуле были использованы террористические атаки, инициированные Киевом и его союзниками.

    Захарова на брифинге подчеркнула, что к этим действиям были привлечены террористические методы, передает ТАСС.

    Она отметила, что Киев и поддерживающие его страны Европейского союза стремились не допустить продвижения мирного процесса, используя для этого силовые акции.

    Захарова добавила, что подобная стратегия стала «излюбленной» для Киева и его западных спонсоров.

    Ранее дипломат Родион Мирошник упрекнул Киев в попытках дестабилизировать обстановку накануне переговоров в Стамбуле, что, по его словам, противоречит поиску мирного решения.

    Напомним, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области. Следственный комитет России сообщил, что обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов. Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.

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    4 июня 2025, 14:33 • Новости дня
    МИД: Россия и Украина приступили к анализу взаимных меморандумов на переговорах

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что украинская делегация взяла паузу для рассмотрения российского меморандума, переданного в Стамбуле.

    По ее словам, Украина взяла паузу для изучения меморандума, который российская сторона представила на переговорах в Стамбуле, а Москва в свою очередь также внимательно изучит украинский меморандум, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, российская делегация передала украинской стороне подробный меморандум в двух частях, где изложена позиция России по достижению долгосрочного мира и возможного прекращения огня.

    Также Захарова подчеркнула, что Россия намерена ответственно подойти к выполнению всех договоренностей, достигнутых в Стамбуле по итогам переговоров с делегацией с Украины.

    Ранее в Кремле пояснили, что публикация проекта меморандума по Украине призвана продемонстрировать открытость России к переговорам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает официального ответа Киева на представленный меморандум. Российская инициатива предполагает возможность сохранения независимости Украины при выполнении ряда условий.

    В Кремле сообщили, что после изучения меморандумов стороны согласуют сроки новых переговоров.

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