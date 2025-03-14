Сомнолог заявил о генетической неизменности хронотипов

Сомнолог объяснил генетическую неизменность хронотипов «сова» и «жаворонок»

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, врач-невролог и сомнолог Серго Центерадзе заявил, что склонность человека быть «совой» или «жаворонком» обусловлена генетически. Он отметил, что у «сов» циркадный цикл несколько длиннее 24 часов, тогда как у «жаворонков» короче. Это определяет их предпочтения в отношении времени активности.

Центерадзе подчеркнул, что не следует путать генетически заложенный хронотип с привычкой откладывать сон. По его словам, многие считают себя «совами» из-за того, что задерживаются перед сном, отвлекаясь на сериалы или игры.

Впрочем, организм человека способен адаптироваться к смене часовых поясов за несколько дней. Центерадзе пояснил, что «внутренние часы» могут подстраиваться под воздействием света, что помогает синхронизировать циркадные ритмы с новым временем. Однако генетический хронотип остается неизменным: «совы» тяготеют к более поздним часам активности, а «жаворонки» к ранним.

Сомнолог также упомянул о возможности будущего применения редактирования генома для лечения расстройств сна. Он отметил, что пока конкретных подходов не разработано, но изучение генетических предпосылок и способов коррекции продолжается.

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