Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.9 комментариев
Сомнолог заявил о генетической неизменности хронотипов
Сомнолог объяснил генетическую неизменность хронотипов «сова» и «жаворонок»
Врач-невролог Серго Центерадзе сообщил, что хронотипы «сова» и «жаворонок» определяются генетически и не могут быть изменены, однако организм может адаптироваться к смене часовых поясов.
Как сообщает ТАСС, врач-невролог и сомнолог Серго Центерадзе заявил, что склонность человека быть «совой» или «жаворонком» обусловлена генетически. Он отметил, что у «сов» циркадный цикл несколько длиннее 24 часов, тогда как у «жаворонков» короче. Это определяет их предпочтения в отношении времени активности.
Центерадзе подчеркнул, что не следует путать генетически заложенный хронотип с привычкой откладывать сон. По его словам, многие считают себя «совами» из-за того, что задерживаются перед сном, отвлекаясь на сериалы или игры.
Впрочем, организм человека способен адаптироваться к смене часовых поясов за несколько дней. Центерадзе пояснил, что «внутренние часы» могут подстраиваться под воздействием света, что помогает синхронизировать циркадные ритмы с новым временем. Однако генетический хронотип остается неизменным: «совы» тяготеют к более поздним часам активности, а «жаворонки» к ранним.
Сомнолог также упомянул о возможности будущего применения редактирования генома для лечения расстройств сна. Он отметил, что пока конкретных подходов не разработано, но изучение генетических предпосылок и способов коррекции продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, каждый третий россиянин видит сны, связанные с работой, часто в форме авралов или кошмаров, что выявили аналитики.
Врач-сомнолог София Черкасова рассказала об использовании ламп для циркадианных ритмов как инструменте светотерапии для лечения бессонницы. Порой шумные соседи мешают полноценному отдыху после трудового дня, что особенно актуально в многоквартирных домах с плохой звукоизоляцией.