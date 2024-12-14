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Российскую мРНК-вакцину от рака решили сделать бесплатной
Онколог Минздрава: Отечественная мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентов
Российская мРНК-вакцина от рака, стоимость создания которой для государства составит около 300 тыс. рублей, будет предоставляться пациентам бесплатно, сообщил академик РАН, главный онколог министерства здравоохранения России, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
По словам главного онколога Минздрава России Андрея Каприна, создание персонализированной онковакцины на основе мРНК-платформы обойдется государству примерно в 300 тыс. рублей, но для пациентов она будет бесплатной, передает ТАСС.
«Вообще все онкологические препараты, особенно в начале, когда они выходят на рынок, в том числе иммунопрепараты, сначала стоили очень дорого, и мы думаем, что это не будет лекарством таким для избранных», – сказал Каприн.
Он также отметил, что при налаженной технологии производства стоимость для государства составит около 300 тыс. рублей, но для пациентов вакцина будет бесплатной.
Разработанная НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта онколитическая вакцина «Энтеромикс» продемонстрировала высокую эффективность в доклинических исследованиях.
Цель доклинических исследований – доказать безопасность и отсутствие токсичности метода. Андрей Каприн отметил высокую эффективность вакцины на искусственно выращенных опухолях.
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в успехе российской вакцины от рака. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первые результаты доклинических исследований вакцины против рака ожидаются к концу 2024 года.
Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова сообщала, что завершен полный цикл доклинических исследований вакцины против колоректального рака.