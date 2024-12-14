Российскую мРНК-вакцину от рака решили сделать бесплатной

Онколог Минздрава: Отечественная мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентов

Tекст: Вера Басилая

По словам главного онколога Минздрава России Андрея Каприна, создание персонализированной онковакцины на основе мРНК-платформы обойдется государству примерно в 300 тыс. рублей, но для пациентов она будет бесплатной, передает ТАСС.

«Вообще все онкологические препараты, особенно в начале, когда они выходят на рынок, в том числе иммунопрепараты, сначала стоили очень дорого, и мы думаем, что это не будет лекарством таким для избранных», – сказал Каприн.

Он также отметил, что при налаженной технологии производства стоимость для государства составит около 300 тыс. рублей, но для пациентов вакцина будет бесплатной.

Разработанная НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта онколитическая вакцина «Энтеромикс» продемонстрировала высокую эффективность в доклинических исследованиях.

Цель доклинических исследований – доказать безопасность и отсутствие токсичности метода. Андрей Каприн отметил высокую эффективность вакцины на искусственно выращенных опухолях.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в успехе российской вакцины от рака. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первые результаты доклинических исследований вакцины против рака ожидаются к концу 2024 года.

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова сообщала, что завершен полный цикл доклинических исследований вакцины против колоректального рака.