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Мурашко сообщил, когда ждать результаты доклинических исследований онковакцины
Мурашко сообщил, что первые результаты доклинических исследований вакцины против рака могут представить в конце года
Первые результаты доклинических исследований вакцины против рака ожидаются к концу 2024 года, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко пояснил на ПМЭФ, что после начнутся клинические испытания. Он указал, что над вакциной работает несколько научных команд: Центр имени Гамалеи, Московский научно-исследовательсктй онкологический институт имени Герцена, НМИЦ онкологии имени Блохина. Финансирование осуществляется за счет средств государства, передает ТАСС.
Напомним, в феврале президент России Владимир Путин заявил, что российские ученые смогли вплотную подойти к созданию вакцины от рака.