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Путин назвал российскую вакцину от рака прорывом
Путин выразил уверенность, что российская вакцина от рака станет прорывом
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что российская вакцина от рака, разрабатываемая ФМБА, станет значительным прорывом.
Он обсудил этот вопрос на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства России Вероникой Скворцовой, передает ТАСС.
Скворцова рассказала, что работа над онковакциной активно продолжается, примерно через год она может быть готова к применению.
Президент подчеркнул важность этого проекта и выразил уверенность в его успехе. «Это все равно прорыв будет», – заявил он.
Ранее Александр Гинцбург сообщил, что первыми участниками клинических исследований вакцины от рака станут пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первые результаты доклинических исследований вакцины против рака ожидаются к концу 2024 года.
Скворцова сообщала, что научные организации Федерального медико-биологического агентства России работают над созданием ряда онковакцин и что завершен полный цикл доклинических исследований вакцины против колоректального рака.