Пациенты с меланомой первыми испытают вакцину от рака

Гинцбург сообщил, что вакцину от рака испытают на пациентах с меланомой и раком легких

Tекст: Денис Тельманов

=Пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких станут первыми участниками клинических исследований новой вакцины от рака, передает ТАСС.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что с меланомой работать технически легче из-за ее поверхностного характера. И

сследования вакцины также проводятся на моделях мелкоклеточного рака легких, от которого ежегодно умирают около 1,2-1,3 млн человек.

Гинцбург уточнил, что порядок исследования вакцины будет отличаться от традиционного. Не будет классических фаз испытаний, так как продукт персонализированный и вводится согласно новому документу, предусматривающему другой порядок исследования.

Массовые испытания на большом количестве людей не предполагаются из-за индивидуального характера препарата.

Вакцина разработана совместными усилиями нескольких научных команд, включая НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина. Ранее академик РАН Андрей Каприн сообщал о завершении доклинических испытаний.