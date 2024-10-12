В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.11 комментариев
Пациенты с меланомой первыми испытают вакцину от рака
Гинцбург сообщил, что вакцину от рака испытают на пациентах с меланомой и раком легких
Первыми участниками клинических исследований вакцины от рака станут пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких, сообщил Александр Гинцбург.
=Пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких станут первыми участниками клинических исследований новой вакцины от рака, передает ТАСС.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что с меланомой работать технически легче из-за ее поверхностного характера. И
сследования вакцины также проводятся на моделях мелкоклеточного рака легких, от которого ежегодно умирают около 1,2-1,3 млн человек.
Гинцбург уточнил, что порядок исследования вакцины будет отличаться от традиционного. Не будет классических фаз испытаний, так как продукт персонализированный и вводится согласно новому документу, предусматривающему другой порядок исследования.
Массовые испытания на большом количестве людей не предполагаются из-за индивидуального характера препарата.
Вакцина разработана совместными усилиями нескольких научных команд, включая НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина. Ранее академик РАН Андрей Каприн сообщал о завершении доклинических испытаний.