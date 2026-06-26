Миллер: Месторождение Ковыкта выйдет на проектную мощность в конце года

Tекст: Вера Басилая

Миллер в ходе докладе на годовом собрании акционеров сообщил, что Ковыктинское газоконденсатное месторождение в Иркутской области до конца 2026 года выйдет на проектную мощность, передает «Интерфакс».

«Газпром завершает на месторождении строительство последней – четвертой по счету – установки комплексной подготовки газа (УКПГ-45)», – заявил Миллер. Он добавил, что на промысле активно расширяется фонд эксплуатационных скважин. Кроме того, готовится к запуску Харасавэйское месторождение на полуострове Ямал.

Лицензия на разработку Ковыкты была получена в 2011 году, а добыча стартовала в 2022 году. Этот участок является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи и вместе с Чаяндинским месторождением питает газопровод «Сила Сибири». Извлекаемые запасы составляют 1,8 трлн кубометров газа и 65,7 млн тонн конденсата. Газ отличается сложным составом, включающим метан, пропан, бутан и гелий, ценные компоненты которого выделяются на Амурском заводе.

Ранее в мае текущего года Газпром отчитался о регулярном превышении контрактных обязательств по поставкам газа в Китай через «Силу Сибири».

Месяцем ранее Россия нарастила стоимость экспорта трубопроводного топлива в эту страну до 703,9 млн долларов.

Осенью прошлого года глава компании Алексей Миллер назвал газопровод «Сила Сибири – 2» новым системообразующим маршрутом для азиатского рынка.