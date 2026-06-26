И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.0 комментариев
Миллер: Месторождение Ковыкта выйдет на проектную мощность в конце года
Ковыктинское газоконденсатное месторождение в Иркутской области до конца 2026 года выйдет на проектную мощность, сообщил в докладе на годовом собрании акционеров председатель правления Газпрома Алексей Миллер.
Миллер в ходе докладе на годовом собрании акционеров сообщил, что Ковыктинское газоконденсатное месторождение в Иркутской области до конца 2026 года выйдет на проектную мощность, передает «Интерфакс».
«Газпром завершает на месторождении строительство последней – четвертой по счету – установки комплексной подготовки газа (УКПГ-45)», – заявил Миллер. Он добавил, что на промысле активно расширяется фонд эксплуатационных скважин. Кроме того, готовится к запуску Харасавэйское месторождение на полуострове Ямал.
Лицензия на разработку Ковыкты была получена в 2011 году, а добыча стартовала в 2022 году. Этот участок является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи и вместе с Чаяндинским месторождением питает газопровод «Сила Сибири». Извлекаемые запасы составляют 1,8 трлн кубометров газа и 65,7 млн тонн конденсата. Газ отличается сложным составом, включающим метан, пропан, бутан и гелий, ценные компоненты которого выделяются на Амурском заводе.
Ранее в мае текущего года Газпром отчитался о регулярном превышении контрактных обязательств по поставкам газа в Китай через «Силу Сибири».
Месяцем ранее Россия нарастила стоимость экспорта трубопроводного топлива в эту страну до 703,9 млн долларов.
Осенью прошлого года глава компании Алексей Миллер назвал газопровод «Сила Сибири – 2» новым системообразующим маршрутом для азиатского рынка.