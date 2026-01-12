  • Новость часаМинобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    Ирина Алкснис «Госуслуги» как путь к справедливости

    Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.

    11 комментариев
    Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    13 комментариев
    Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    6 комментариев
    12 января 2026, 18:07 • Новости дня

    Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул слабую переговорную позицию Владимира Зеленского.

    На вопрос журналиста New York Times, есть ли у Зеленского «карты в рукаве» для успешных переговоров с Россией, Трамп ответил отрицательно, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, отсутствие поддержки со стороны главы США станет для Зеленского «полной катастрофой».

    Ранее Трамп выразил разочарование Зеленским.

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Зеленским, показав укоризненный жест.

    11 января 2026, 21:32 • Новости дня
    Командующий дивизиона раскрыл детали уничтожения F-16 ВСУ

    Командующий дивизионом сообщил об уничтожении F-16 ВСУ двумя ракетами С-300

    Командующий дивизиона раскрыл детали уничтожения F-16 ВСУ
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты, рассказал командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север в материале «Соловьев Live».

    По словам Севера, российский расчет зенитного ракетного комплекса С-300 уничтожил истребитель F-16 Воздушных сил Украины, применив для этого две ракеты, передает ТАСС. Кадры были показаны в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия1».

    Командующий дивизионом сообщил, что первая ракета повредила самолет, а вторая окончательно его уничтожила. По его словам, подготовка к атаке велась долго, экипаж выжидал подходящий момент, чтобы поразить цель.

    Военнослужащий отметил, что расчет получил современный комплекс С-300 в декабре 2024 года и с тех пор сбил множество целей, включая беспилотники, ракеты ATACMS, снаряды HIMARS и управляемые авиационные бомбы.

    Командир бригады полковник Алексей Жирков подчеркнул, что российские системы ПВО превосходят западные аналоги, в частности американский комплекс Patriot. Он отметил, что комплексы С-300В4, которыми оснащена бригада, надежно прикрывают войска и населенные пункты, эффективно уничтожая современные воздушные угрозы.

    Жирков добавил, что российских военнослужащих специально готовят для борьбы с техникой НАТО.

    Министерство обороны России заявило о первом сбитом российскими средствами ПВО самолете F-16 Воздушных сил Украины в апреле 2025 года.

    Комментарии (6)
    12 января 2026, 10:01 • Новости дня
    Трампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    Трампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    @ Alexander Pohl/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении ограничить участие ExxonMobil в нефтяных проектах Венесуэлы после критики главы компании, сообщает Associated Press (AP).

    Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что он «склонен» не пускать ExxonMobil в Венесуэлу из-за настороженности руководства нефтяной компании к инвестициям в страну, передает AP.

    «Мне не понравился ответ Exxon», – отметил Трамп, добавив, что компания «слишком хитрит».

    В пятницу Трамп провел встречу с руководителями нефтяных компаний и попытался убедить их в том, что сотрудничество будет строиться напрямую с США, а не с венесуэльским правительством. Однако глава ExxonMobil Даррен Вудс заявил: «Если мы посмотрим на существующие коммерческие конструкции и рамки в Венесуэле, сегодня она непригодна для инвестиций».

    В тот же день Трамп подписал указ, направленный на защиту доходов Венесуэлы от судебных разбирательств. В документе говорится, что изъятие этих средств может подорвать усилия США по поддержанию экономической и политической стабильности в стране.

    После ухода Николаса Мадуро восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы с участием американских компаний стало приоритетом администрации Трампа. Белый дом рассматривает свои действия как экономическое управление Венесуэлой, а Трамп заявил о планах контролировать мировые продажи венесуэльской нефти и изъятие танкеров с этим сырьем.

    Ранее СМИ сообщали, что американские нефтяные компании требуют юридических и финансовых гарантий от администрации США перед началом инвестиций в энергетический сектор Венесуэлы.

    Президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться более года.

    Трамп также заявил, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

    Комментарии (24)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Президент Кубы заявил о готовности до последней капли крови защищать независимость

    Президент Кубы Диас: Гавана будет до последней капли крови защищать свободу

    Tекст: Вера Басилая

    Куба остается свободной, независимой и суверенной страной и готова защищать свою независимость до последней капли крови, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с заявлением в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Куба остается свободной, независимой и суверенной страной и готова защищать свою независимость до последней капли крови.

    Диас-Канель отметил, что США не имеют морального права критиковать Кубу, поскольку «превращают в бизнес все, включая человеческие жизни». Он также добавил, что нападки на страну связаны с суверенным выбором кубинского народа, а экономические трудности республики вызваны многолетним давлением со стороны США.

    По словам президента, США уже 66 лет «нападают на Кубу» и сейчас угрожают усилить меры.

    «Куба не угрожает, она готовится и готова защищаться до последней капли крови», – заявил Диас.

    Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы, а Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы вместо кубинских военных.

    Президент Соединенных Штатов восхитился идеей назначить госсекретаря США Марко Рубио кубинским «президентом».

    До этого Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а ее руководство переживает критический момент.

    Комментарии (8)
    12 января 2026, 04:10 • Новости дня
    Глава Минобороны Британии Хили заявил, что едва не попал под удар «Орешником»
    Глава Минобороны Британии Хили заявил, что едва не попал под удар «Орешником»
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава британского Минобороны Джон Хили заявил таблоиду Sun о том, как едва не угодил под удар российского «Орешника», находясь в Киеве, и отметил, что момент оказался серьёзным.

    «Он сказал это после того, как опасно приблизился к российскому ракетному обстрелу. Источник сообщил, что он «чуть не попал» подо Львовом, где в четверг одновременно с атакой беспилотника на Киев была выпущена ракета «Орешник», в результате чего погибли четыре человека», – пишет британская Sun.

    Хили, чей поезд вынужденно остановился, сказал: «Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги. Это был серьезный момент и суровое напоминание о массированных обстрелах украинцев беспилотниками и ракетами в условиях минусовых температур».

    Напомним, Хили, находясь с визитом в Киеве, сказал представителям СМИ, что, если бы ему предстояло похитить мирового лидера по аналогии с действиями США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он выбрал бы Владимира Путина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Хили «влажными фантазиями британских извращенцев».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый заявил о тяжелых повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником». Министр Хили заявил, что в Британии намерены создать новую ракету для ВСУ.

    При этом Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (27)
    11 января 2026, 22:44 • Новости дня
    В Британии раскрыли планы по созданию новой ракеты для ВСУ

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall с боеголовками весом 200 кг, которая сможет уничтожать российские объекты на расстоянии до 480 км, пишет британский таблоид Daily Mail.

    Британия намерена «предоставить в руки украинцев передовое оружие» с мощными баллистическими ракетами большой дальности, которые могут уничтожать российские цели на расстоянии более 300 миль (482 км), говорится в статье Daily Mail.

    По данным издания, Министерство обороны ищет британские фирмы для проектирования, разработки и поставки первых трех испытательных ракет по контракту стоимостью 9 млн фунтов стерлингов.

    Высоко оценивая потенциал нового оружия, министр обороны Джон Хили вспомнил, как во время поездки в Киев его поезд был вынужден сделать экстренную остановку, чтобы не попасть под удар.

    «Это был серьезный момент и яркое напоминание о шквале беспилотников и ракет, обрушившихся на украинцев в условиях минусовой температуры. Мы этого не потерпим и полны решимости предоставить в руки украинцев самое современное оружие, чтобы они могли дать отпор», – заявил он.

    Объявление о проекте Nightall прозвучало после того, как министр обороны Джон Хили сообщил, что Великобритания потратит 200 млн фунтов стерлингов на подготовку британских войск к отправке в Украину в случае прекращения огня с Россией.

    При этом та же Daily Mail ранее заявила, что премьер-министру Киру Стармеру нельзя доверять в вопросах обороны и военной политики, так как он теряется в военных вопросах, а его подход сочетает браваду с нереалистичными ожиданиями.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция, по данным СМИ, планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией. Премьер Британии Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил о риске войны Британии и Франции с Россией.

    Комментарии (8)
    12 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Телеканал Welt назвал ситуацию в Киеве с энергетикой катастрофической

    Tекст: Катерина Туманова

    Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, пребывающий на Украине, сообщил, что катастрофическая ситуация в сфере энергетики в Киеве всё более очевидна.

    «Это становится заметно: людям в квартирах холодно, отопления почти нет, всё нестабильно. При этом снова и снова отключается вода и электричество», – приводит слова журналиста «360» со ссылкой на YouTube-канал Welt.

    Ваннер отметил, что всё это последствия атак на энергетическую инфраструктуру в городе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света. В украинском Львове также наблюдаются перебои со светом. Пожар  произошел на ТЭЦ-5 в Киеве после серии взрывов. Свет, вода и тепло пропали в нескольких районах Киева.

    Комментарии (9)
    11 января 2026, 20:01 • Новости дня
    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украину – бред и бравада

    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украинуя является бредом

    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украину – бред и бравада
    @ пресс-служба Владимира Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Планы премьер-министра Кира Стармера о возможном размещении британских военных на Украине подвергают чрезмерному риску жизни солдат, ему нельзя доверять в военных вопросах, сообщает Daily Mail.

    Премьер-министру Киру Стармеру нельзя доверять в вопросах обороны и военной политики, пишет Daily Mail. По мнению авторов издания, Стармер теряется в военных вопросах, а его подход сочетает браваду с нереалистичными ожиданиями.

    В частности, журналисты считают его план по размещению британских войск на территории Украины «бредом», который, скорее всего, приведёт к угрозе для самих военнослужащих.

    В статье подчеркивается, что после окончания Холодной войны Британия значительно сократила военные расходы: с 7% ВВП в 1956 году до нынешних 2%. Эти средства были перенаправлены на здравоохранение, образование и социальные выплаты, что, по мнению авторов, ослабило армию страны.

    Кроме того, значительная часть военной техники устарела, а численность вооружённых сил недостаточна для серьёзных современных конфликтов.

    Daily Mail отмечает, что многие британцы по-прежнему завидуют военной мощи США и мечтают о восстановлении прежнего статуса Британии, однако в нынешних условиях повышение военных расходов может быть сложной задачей. Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж призывает увеличить расходы на оборону, но также понимает риски и непопулярность участия в крупных военных конфликтах.

    Издание делает вывод, что Британии необходим более «жёсткий и реалистичный» подход к обороне, а не предложения, подобные плану Стармера по отправке войск на Украину. По мнению авторов, это не только не отпугнёт Москву, но и подвергнет британских солдат опасности.

    Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня.

    Лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.

    СМИ сообщали, что Британия и Франция планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 16:56 • Новости дня
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара Вооруженных Сил России с применением комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщило Минобороны России.

    Завод занимался ремонтом и обслуживанием авиационной техники ВСУ, включая переданные западными странами самолеты F-16 и МиГ-29, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На территории предприятия также производились ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой и средней дальности, которые использовались для атак по гражданским объектам в глубине России.

    В результате удара были разрушены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией, а также инфраструктура заводского аэродрома.

    Кроме того, в ходе массированной атаки с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и крылатых ракет «Калибр» в Киеве были поражены мощности двух предприятий, участвовавших в сборке ударных БПЛА для атак по территории России. По данным Минобороны, атака также затронула объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу оборонной промышленности Украины.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовый раскрыл подробности удара «Орешником».

    Комментарии (9)
    11 января 2026, 22:12 • Новости дня
    В Конгрессе потребовали от посла Украины объяснить захват церквей

    Конгрессвумен Луна потребовала комментария от посла Украины по захвату церквей

    Tекст: Вера Басилая

    Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна направила послу Украины в Вашингтоне Ольге Стефанишиной запрос с требованием прокомментировать информацию о случаях незаконного захвата церквей.

    Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна потребовала разъяснений от посла Украины в Вашингтоне Ольги Стефанишиной по поводу сообщений о захвате церквей на Украине, передает ТАСС.

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Луна обратилась к Стефанишиной с просьбой прокомментировать видео с подобными случаями и предложила организовать встречу с представителями православных христиан, посетивших ее офис.

    Ранее Луна сообщила, что к ней обратились представители православной церкви на Украине с просьбой о защите,заявляя, что местные власти предпринимают попытки захватить их храмы. По словам конгрессвумен, она осознает сложное положение украинского посла, однако подчеркнула недопустимость задержаний христиан и оправдания таких действий.

    Она также заявила о намерении фиксировать все случаи незаконного захвата церквей на Украине и добиваться привлечения к ответственности чиновников, причастных к этим инцидентам.

    Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала прекратить выделение Украине денежных средств из-за рейдов на церкви и задержаний священников.

    Эксперты ООН выразили тревогу по поводу ограничений свободы вероисповедания и религиозной практики для Украинской православной церкви на Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия властей Украины приведут к использованию храмов канонической Украинской православной церкви как бань и саун.

    Комментарии (4)
    12 января 2026, 08:24 • Новости дня
    Солдаты ВСУ уничтожены при попытке установить флаг Украины под Добропольем

    Tекст: Вера Басилая

    Группа бойцов 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ была уничтожена у села Доброполье в Запорожской области при попытке войти в населенный пункт для установки украинского флага, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, группа военнослужащих 106-й отдельной бригады теробороны ВСУ была уничтожена возле села Доброполье Запорожской области при попытке проникнуть в населенный пункт с целью установки украинского флага, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что украинским военным была поставлена задача снять на видео момент установки флага в Доброполье, однако их засекли и ликвидировали у входа в село. По его словам, попытка установить украинский флаг была пресечена силами, контролирующими этот район.

    В декабре 2025 года силовые структуры отмечали, что 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» ВСУ опубликовал в социальных сетях видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. В ролике бойцы держали украинский флаг вместо российского триколора на фоне Красноармейска.

    Ранее подразделения ВСУ предприняли попытку установить флаг Украины с помощью БПЛА на здании городской администрации в Купянске Харьковской области.

    Силовые подразделения и беспилотные системы уничтожили две диверсионные группы и сбили семь дронов с флагами Украины на территории Красноармейска и Димитрова.

    Комментарии (3)
    12 января 2026, 14:50 • Новости дня
    Германский эксперт назвал последствия перехода Гренландии под контроль США

    Политолог Рар: Европа боится не потери Гренландии, а развала НАТО

    Германский эксперт назвал последствия перехода Гренландии под контроль США
    @ U.S. Army National Guard/1st Lt. Benjamin Haulenbeek/dvidshub.net

    Tекст: Олег Исайченко

    Больше всего европейские лидеры опасаются не американского военного захвата Гренландии, а раскола и конца Североатлантического альянса. Они готовы идти на все требования Вашингтона, чтобы только не потерять своего главного лидера в НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Он спрогнозировал, к каким последствиям приведет взятие под контроль США острова.

    «Если США возьмут под свой контроль Гренландию, то это лишь в очередной раз обличит Европу в двойной морали. Те, кто ссылается на право, покричат, помашут кулаком и потопчут ногами. Но в конце концов они смирятся с тем, что в мировой политике давно действует не мораль, а право сильного», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Я не вижу ни одной европейской страны, которая бы посмела ради спасения Дании высадить десант против США в Гренландии», – заметил собеседник. По его мнению, больше всего европейцы опасаются не американского военного захвата острова, а раскола и конца Североатлантического альянса.

    «Они готовы идти на все требования Вашингтона, чтобы только не потерять своего главного лидера в объединении. Лишившись Трампа как главного капитана НАТО, блок сразу утратит силу и, вероятно, расколется, потому что многие оставшиеся европейские страны не захотят видеть во главе этой организации немцев или англичан», – подчеркнул Рар.

    «В то же время, в частности, в Берлине питают надежды на то, что Трамп опять исчезнет с международный арены. Пока этого не произошло, у Фридриха Мерца нет других возможностей, кроме как попытаться через «правильную мораль» давить на главу Белого дома и ждать», – заключил политолог.

    Ранее стало известно о намерении Германии предложить НАТО создать совместную миссию в Гренландии. Целью инициативы станет мониторинг безопасности в Арктике. Этот шаг рассматривается как способ урегулирования напряженности в отношениях с США из-за угроз аннексии острова, пишет Bloomberg.

    Как отмечает агентство, образцом для миссии под названием Arctic Sentry («Арктический страж») может стать миссия Baltic Sentry («Балтийский страж»), которая была запущена НАТО в январе 2025 года для защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море. В свою очередь премьер-министр Британии Кир Стармер призывает союзников нарастить военное присутствие на Крайнем Севере.

    Примечательно, что активизация Берлина и Лондона происходит на фоне отсутствия реакции руководства НАТО на амбиции Дональда Трампа в отношении Гренландии. Газета Financial Times сообщает, что европейских лидеров смутило явное стремление генсека Североатлантического альянса Марка Рютте «отмолчаться». Они усомнились в способности блока защищать интересы Дании.

    Напомним, Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. По информации The Daily Mail, глава Белого дома поставил перед Объединенным командованием специальных операций (JSOC) задачу разработать план вторжения на остров. Издание связывает активизацию этих работ с чрезмерным воодушевлением американской администрации после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    Трамп уверен, что Вашингтон «так или иначе» получит Гренландию. По его мнению, в противном случае остров заберут Россия или Китай. Как указал американский лидер, оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек». «Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», – сказал глава Белого дома.

    Желание президента США овладеть крупнейшим островом, пожалуй, еще сильнее его желания получить Нобелевскую премию мира, указал Максим Сучков, директор Института международных исследований МГИМО. В своем Telegram-канале эксперт объясняет: «Как политик-националист, он стремится укрепить американские позиции (в международных отношениях, экономике и военной сфере) в «ближнем зарубежье» США».

    «Как «политик на втором сроке», он хочет, чтобы каждое решение по этой части было стратегическим и долгосрочным, «оставляло наследие», – добавил Сучков. – Присоединение самого большого в мире острова, расположенного на стыке ключевых транспортно-логистических коммуникаций и военных расчетов, да еще и богатого полезными ископаемыми, – то, что надо для утоления амбиций и государства, и его лидера».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, во что могут вылиться противоречия между США и Европой по вопросу Гренландии и как вовлеченность в украинский кризис мешает европейским политикам дать адекватный ответ Вашингтону.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 16:52 • Новости дня
    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу

    Эксперт Юшков: ExxonMobil разошлась с Трампом во мнении о рентабельности работы в Венесуэле

    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Американские нефтяные гиганты ведут торг с Белым домом об инвестициях в Венесуэлу. Дональду Трампу нужны эти вложения, чтобы показать успех своей внешней политики, но компании считают его идею нерентабельной и рискованной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по энергетике Игорь Юшков, комментируя раздражение Белого дома из-за публичного отказа ExxonMobil работать в Венесуэле.

    «Скептицизм ExxonMobil относительно работы в Венесуэле объясним: ранее у компании национализировали активы в этой стране», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, ExxonMobil в принципе не против работы в Южной Америке. «Например, она инвестировала много средств в соседнюю Гайану и стала там основным игроком, постоянно наращивая добычу. Условия там безопасные, негативного опыта нет, отношения с властями хорошие», – отметил он.

    Важным фактором эксперт назвал и географию: «В Гайане добыча ведется на шельфе, не затрагивая континентальную часть. Это тоже гарантия безопасности – физически сложно отнять активы на шельфовом месторождении».

    Юшков также напомнил, что Гайана не входит в ОПЕК+, в отличие от Венесуэлы – сооснователя организации. «С точки зрения нынешних законов ExxonMobil просто удобнее работать в других странах. Именно это и имел в виду гендиректор компании Даррен Вудс. Поэтому я бы говорил не о конфликте, а о торге между бизнесом и Белым домом», – сказал аналитик.

    Суть этого торга, по его мнению, в следующем: «Трамп хочет, чтобы нефтяные компании наглядно показали: смещение Мадуро ведет к улучшениям. Для этого нужны инвестиции в Венесуэлу. Но государство США вкладываться не будет. Поэтому Белый дом предлагает ExxonMobil и другим гигантам самим вложить деньги, увеличив там добычу».

    Однако для самих компаний это «невыгодно и вредно», подчеркнул эксперт. «Глава ExxonMobil сказал об этом открыто. Если США выдадут своим компаниям лицензии, не снимая санкций, это обрушит цены на нефть. Цены на углеводороды и так низкие. Инвестиции в десятки миллиардов для наращивания добычи обвалят их еще сильнее. Пострадают и местные проекты этих компаний, и любые их другие активы, включая американские», – резюмировал он.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил не допустить ExxonMobil к работе в Венесуэле. Гнев главы Белого дома вызвал скептицизм руководителя компании Даррена Вудса по поводу инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль, сообщает The Guardian.

    «Если мы посмотрим на существующие в Венесуэле правовые и коммерческие механизмы и рамки, то увидим, что инвестировать в страну сегодня невозможно», – заявил Вудс на встрече Трампа с 17 руководителями нефтяных компаний в Уэст-Палм-Бич.

    «Наши активы там уже дважды конфисковались», – напомнил Вудс, добавив, что для нового входа компании в Венесуэлу потребуются «довольно существенные изменения», надежные механизмы защиты инвестиций, а также реформа законодательства страны в сфере углеводородов.

    Трамп прокомментировал выступление Вудса уже после встречи, на борту президентского самолета. «Мне не понравилась реакция Exxon. Они слишком хитрят», – сказал американский лидер. На самой встрече американский лидер призвал американские компании инвестировать 100 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы и заверил, что они будут взаимодействовать напрямую с США, а не с Каракасом. Он пообещал бизнесу «полную безопасность и защиту».

    Также присутствовавший на встрече гендиректор ConocoPhillips Райан Лэнс заявил, что его компания является крупнейшим держателем негосударственных кредитов в Венесуэле, и призвал к реструктуризации долга и всей энергетической системы страны, включая PDVSA. Трамп ответил, что ConocoPhillips получит обратно большую часть своих денег, но США начнут комплексную работу в Венесуэле с чистого листа. «Мы не будем смотреть на то, что люди потеряли в прошлом, потому что это была их вина», – сказал глава Белого дома.

    В минувшую субботу Трамп подписал указ, запрещающий судам или кредиторам изымать доходы, связанные с продажей венесуэльской нефти, хранящиеся на счетах казначейства США. Exxon, ConocoPhillips и Chevron – три крупнейших американских производителя нефти – на протяжении нескольких десятилетий были наиболее значимыми партнерами PDVSA. Правительство покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса национализировало отрасль в период с 2004 по 2007 год.

    Chevron провела переговоры о партнерстве с PDVSA и осталась работать в стране, а ConocoPhillips и Exxon покинули Венесуэлу и подали арбитражные иски. Согласно решениям судов, Венесуэла теперь должна ConocoPhillips и Exxon в общей сложности более 13 млрд долларов за экспроприацию активов.

    Вице-президент Chevron Марк Нельсон уже заявил, что его компания готова в полтора раза увеличить добычу в Венесуэле с нынешних 240 тыс. баррелей в сутки. По некоторым оценкам, для возрождения нефтяной промышленности страны и ликвидации последствий неэффективного управления потребуется 100 млрд долларов и десятилетний срок, пишет Bloomberg. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как эта ситуация может сказаться на экономике России.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 09:52 • Новости дня
    ФСБ сообщила о предотвращении теракта на мосту в Пермском крае

    ФСБ предотвратила попытку подрыва ж/д моста в Пермском крае

    ФСБ сообщила о предотвращении теракта на мосту в Пермском крае
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Пермском крае задержан мужчина, который по указанию телефонных мошенников изготовил взрывное устройство для подрыва железнодорожного моста, дома у него нашли 10 кг взрывчатки.

    Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который, по данным спецслужбы, планировался украинскими спецслужбами на железнодорожном мосту в Пермском крае, передает ТАСС.

    В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что операция проводилась при силовой поддержке Росгвардии на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги.

    В городе Чусовом задержан гражданин России 1972 года рождения. По информации ФСБ, мужчина рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников и, следуя их указаниям, изготовил самодельное взрывное устройство якобы для проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры региона. Он перевел мошенникам 350 тыс. рублей на так называемые безопасные счета, а дальнейшие инструкции получал от лиц, представившихся сотрудниками правоохранительных органов.

    При обыске по месту жительства задержанного обнаружено 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств и веб-камера, предназначенная для наблюдения за железнодорожным мостом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ о незаконном обороте взрывчатых веществ; рассматривается вопрос о возбуждении дел по статьям о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатки. В ЦОС ФСБ отметили, что по совокупности совершенных преступлений задержанному грозит до пожизненного лишения свободы.

    В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины продолжают активную вербовку россиян в интернете и мессенджерах, склоняя их к тяжким преступлениям. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов никогда не связываются с гражданами через Telegram, не требуют предоставлять данные паспортов и банковских карт, а также не привлекают к оперативным мероприятиям дистанционно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Федеральная служба безопасности предотвратила попытку совершения теракта в отношении школьников в Адыгее.

    ФСБ задержала в Ставрополе девушку за подготовку теракта против военных.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Калужской области.

    Комментарии (6)
    11 января 2026, 21:56 • Новости дня
    Орбан предрек гибель Европы из-за передачи 800 млрд евро Украине

    Орбан: Передача 800 млрд евро Украине приведет к экономической гибели Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что выделение Украине 800 млрд евро может привести к краху европейской экономики.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что передача Украине 800 миллиардов евро приведет к экономической гибели Европы, передает РИА «Новости».

    По его словам, Украина запрашивает 800 млрд евро в течение следующего десятилетия, не учитывая расходы на вооружение, а в Брюсселе требуют от Венгрии отказаться от поддержки семей, пенсионеров, дешевой энергетики, больниц и справедливых налогов ради помощи Киеву. Орбан подчеркнул, что Венгрия продолжит ставить интересы своего народа на первое место и не поддержит такой подход, который, по его мнению, ослабляет Европу. Ранее он отмечал, что такой суммы хватило бы на выплату пенсий венграм в течение 40 лет.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал руководство на Украине «гомункулом» в контексте просьбы Киева о 800 млрд долларов.

    Орбан также заявил, что венгерские средства должны использоваться для развития самой Венгрии, а не для поддержки Украины.

    Комментарии (2)
    12 января 2026, 13:28 • Новости дня
    Американист назвал приоритетные для Трампа направления во внешней политике

    Американист Дудаков: Самая очевидная мишень Трампа после Венесуэлы – Куба

    Американист назвал приоритетные для Трампа направления во внешней политике
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Угрозы Дональда Трампа о возможных военных операциях против Ирана преувеличены. Этот регион для Вашингтона не является приоритетным. Если исходить из стратегии нацбезопасности США, ключевое направление – это Куба, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал попытки администрации США оказывать давление одновременно на несколько стран.

    «Эффект, который был достигнут после американской военной авантюры в Венесуэле и захвата Николаса Мадуро, пока сохраняется. Дональд Трамп, пользуясь этим, задействует классическую стратегию из бизнеса: он хватается сразу за несколько направлений и наблюдает, где высоки шансы достичь нужного результата. Исходя из вероятности успеха, президент США и выберет какое-то одно», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его оценкам, самая очевидная мишень Вашингтона после Каракаса – Куба. «Островное государство для Штатов – это незакрытый гештальт, который тянется десятилетиями, еще со времен президентства Джона Кеннеди и провальной операции в заливе Свиней», – уточнил собеседник.

    «Ситуация в экономике Кубы сложная: там постоянно происходят блэкауты, веерные отключения электричества. Страна зависима от поставок топлива и нефти из Венесуэлы. И хотя власти смогли найти альтернативных поставщиков – в частности в Мексике, Гавана столкнется с последствиями», – детализировал эксперт.

    В Латинской Америке администрация Трампа также следит за Боготой и Мехико, продолжил Дудаков. «В Колумбии осенью пройдут президентские выборы. Штаты в надежде привести к победе правых, будут оказывать давление на страну», – отметил спикер. Что касается Мексики, там левые, которые сейчас находятся у власти, надеются прийти к компромиссу по ряду вопросов, но у них с Белым домом сохраняется довольно много противоречий.

    «Отдельный вопрос – Гренландия. Вашингтон давит как на сам остров, так и на Данию, и на Европейский союз. Штаты надеются, что европейцы в последний момент согласятся пойти на уступки, которые могли бы включать, например, передачу Гренландии в рамках Договора о свободной ассоциации», – рассуждает американист.

    Наконец, Трамп ухватился за Иран, добавил политолог. «Причина проста: в Исламской республике продолжаются протесты, которые администрации США очень хочется поддержать. При этом американские ресурсы на Ближнем Востоке сейчас ограничены», – напомнил Дудаков. По его мнению, угрозы главы Белого дома о возможных военных операциях в регионе преувеличены.

    «Штатам потребуется передислоцировать силы для того, чтобы в реальности быть готовыми одновременно и защищать свои базы, и наносить ракетные удары по территории Ирана. Серьезных приготовлений пока не наблюдается. Тем не менее, Вашингтон пытается через информационно-психологическую кампанию оказывать влияние на Тегеран», – указал собеседник.

    Впрочем, по оценкам эксперта, иранское направление для Белого дома сейчас не является приоритетным, о чем свидетельствует и стратегия нацбезопасности США. «Основное – это Куба и Венесуэла. Это отвечает доктрине возвращения американского влияния в Латинской Америке», – уточнил аналитик.

    При этом происходящее внутри США уже вызывает противоречия и ведет к серьезному расколу. «С одной стороны, есть ястребы среди представителей MAGA-электората, которые одобряют действия администрации. С другой, среди сторонников Трампа присутствуют изоляционисты, которые не поддерживают нынешний курс», – детализировал политолог.

    «Что касается общественного мнения, то большинство американцев, скорее, недовольны тем, что происходит вокруг Венесуэлы. Они хотели бы, чтобы Трамп занимался решением внутренних проблем. Чуть больше половины американцев не поддерживает операцию по захвату Мадуро», – рассказал Дудаков, ссылаясь на опросы. По его словам, тема присоединения Гренландии к США тоже крайне непопулярна. «Подавляющее большинство граждан Америки выступает против того, чтобы этому уделять внимание», – добавил он.

    «Впрочем, рейтинги Трампа слегка подросли после военной авантюры с захватом Мадуро – на два-три пункта. Но это в пределах обычных колебаний. Скорее всего, популярность президента в ближайшее время начнет сходить на нет – особенно когда выяснится, что никакого существенного преимущества Штаты не получат, не будет никаких масштабных поставок нефти и вестернизации», – заключил Дудаков.

    Напомним, с начала 2026 года США оказывают активное давление сразу на несколько стран мира. Так, Дональд Трамп после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро приписал себе новую должность – исполняющий обязанности президента Венесуэлы. Отметим, суд Боливарианской республики назначил вице-президента Делси Родригес и. о. главы государства.

    Трамп также репостнул в своей соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он «курит» кубинскую сигару. Он обвинил Кубу в зарабатывании денег на защите лидеров Венесуэлы. «Куба много лет жила за счет огромных объемов нефти и денег, поступавших из Венесуэлы. Взамен Куба предоставляла «услуги безопасности» двум последним венесуэльским диктаторам. Ни нефть, ни деньги больше не будут поступать на Кубу!», – подчеркнул глава Белого дома.

    Слова Трампа прокомментировал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. Он отметил, что, в отличие от США, у Кубы «нет правительства, которое занимается наемничеством, шантажом или военным принуждением против других государств». «США ведут себя как криминальный и неконтролируемый гегемон, который угрожает миру и безопасности не только Кубы и этого полушария, но и всего мира», – акцентировал дипломат.

    Еще одно направление работы американской администрации – Гренландия. Американский президент уверен, что Вашингтон «так или иначе» получит остров. В противном случае его заберут Россия или Китай, считает глава Белого дома. Как указал Трамп, оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек». «Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», – сказал он.

    Впрочем, помимо якобы угрозы со стороны России и КНР Штаты используют и другой аргумент, который, по всей видимости, должен убедить мировую общественность в «необходимости» американской аннексии Гренландии. Дания оккупировала остров в обход норм ООН, заявил спецпосланник США Джефф Лэндри.

    «История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протокол ООН», – написал Лэндри. Ему ответил датский посол Йеспер Меллер Серенсен. Он согласился, что исторический контекст имеет значение, и подчеркнул: Гренландия веками принадлежала Дании, что признавалось ООН, разными администрациями США и другими странами, передает ТАСС.

    Наконец, Штаты продолжают следить за протестами в Иране. Иранские власти обвиняют в организации акций США и Израиль. Трамп же предупредил, что в случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты США нанесут по стране удары. Телеканал CNN сообщил, что глава Белого дома во вторник проведет совещание с членами Совета национальной безопасности для обсуждения дальнейших действий в отношении Исламской республики.

    Отметим, мировые СМИ после американской операции в Венесуэле заговорили о ренессансе силовой версии доктрины Монро. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в какой следующей стране возможно повторение венесуэльского сценария.

    Комментарии (5)
    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    Северная Корея показала подводную аномалию

    Колоссальное достижение под конец 2025 года показала Северная Корея – почти готовую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами. Перед нами не просто очередной военный корабль КНДР, а настоящий технологический прорыв. И кроме того – большая военно-политическая загадка. О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    Утилизационный сбор на автомобили в 2026 году: что это, ставка, изменения

      Существенное влияние на цены автомобилей некоторых категорий оказывает установленный государством утилизационный сбор. Что это за платеж, кто именно и в каком размере должен его уплачивать – и куда поступают собранные таким образом средства?

    Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

