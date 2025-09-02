Редактор Ura.ru Аллаяров пожаловался на давление следствия и угрозы

Tекст: Алексей Дегтярев

О жалобе Аллаярова прокурору Свердловской области на несоблюдение уголовно-процессуального кодекса сообщило издание Ura.ru.

По оценкам адвокатов журналиста, следствие отказалось допросить свидетелей, которые могли бы подтвердить невиновность Аллаярова, а досрочная остановка расследования нарушила его право на защиту. Защита обратила внимание на то, что в качестве взяток рассматриваются денежные переводы близким родственникам экс-полицейского. При этом сам Аллаяров является его племянником.

Якобы, экс-глава отдела полиции и дядя Аллаярова, признался родственникам, что его убедили дать показания против племянника в обмен на смягчение их участи.

Кроме того Ura.ru со ссылкой на адвокатов сообщило о регулярных переводах средств на карты семьи экс-полицейского от редактор криминального отдела другого екатеринбургского СМИ.

В начале лета в Екатеринбурге Аллаярова арестовали по обвинению в даче взятки должностному лицу. Адвокат Александр Почуев выражал мнение, что задержание журналиста может говорить о борьбе за влияние на медийном рынке.

В августе суд отказал в апелляции на арест Аллаярова.