Редактор Ura.ru Аллаяров арестован по делу о взятке

К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?17 комментариев
К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?17 комментариев
В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?3 комментария
Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.6 комментариев
Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам, сообщает Lenta.ru. Он подчеркнул, что Вашингтон останется в стороне, США займут роль наблюдателя в этом конфликте.
Малинен заявил напрямую: «Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получаете глупые призы». По мнению эксперта, Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.
Ранее президент США Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не отвечать на атаки Украины по аэродромам. Трамп отметил, что понимает реакцию России и ее недовольство, и добавил, что российская сторона ясно дала понять: у нее нет другого выбора, кроме как ответить на действия Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что решение о времени и способе ответа России на удары по аэродромам будет принимать военное командование с учетом ситуации.
Российские самолеты, которые получили повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена.
Минобороны Казахстанf экстренно прокомментировало появление в небе светящихся объектов
Жители Астаны заметили в небе странные светящиеся объекты, аналогичные тем, что наблюдали в прошлом году в Алматы, Талдыкоргане и Конаеве, передают «Новости Казахстана».
В Министерстве обороны заявили, что фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано. В ведомстве отметили, что это явление похоже на вход в атмосферу обломков космического аппарата или метеоритный поток, которые обычно полностью сгорают в плотных слоях атмосферы.
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности уточнило, что по данным международных организаций, следящих за космическим мусором, в этот период были зарегистрированы три события, которые могли вызвать подобный эффект: разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E, спутник STARLINK-1631 (SpaceX) и разгонный блок японской ракеты H-2A R/B. В министерстве подчеркнули, что крупные объекты почти всегда сгорают в атмосфере, а угрозы для граждан нет.
Власти призвали сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации. Специалисты продолжают изучать явление и обещают в ближайшее время опубликовать подробные разъяснения.
Ранее пилоты самолета авиакомпании «Россия» заметили в небе неопознанный летающий объект во время рейса из Ижевска в Москву.
В феврале в аэропорту Турции приостановили полеты из-за светящегося НЛО.
В прошлом году дежурная пара истребителей МиГ-29 ВВС Сербии поднималась по тревоге для перехвата неопознанного летающего объекта в 100 км к западу от Белграда.
Трамп: Маск не выдержал отмены лицензии на электромобили и сошел с ума
«Илон был на грани, я попросил его уйти, я отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электрические машины, которые никому не были нужны (он несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать), и он просто сошел с ума!» – написал Трамп.
Кроме того, американский президент нашел способ пополнить и удержать в бюджете страны немалые суммы, прекратив государственное финансирование и субсидии компаниям Маска. На это предприниматель заявил, что выводит из эксплуатации Dragon SpaceX.
Напомним, что несколько дней назад портал Axios сообщал, что американский миллиардер Маск и президент Трамп по-прежнему являются друзьями, хотя Трамп и рассержен «саботажем» со стороны Маска.
После этого Маск принялся критиковать налоговый законопроект Трампа, призвав «убить билль» и не допустить подписания законопроекта о сокращении федеральных расходов, который, по его данным, лишь увеличит дефицит бюджета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после таких реплик выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском, который вскоре заявил, что дело скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не публикуют потому, что в нем фигурирует Дональд Трамп.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о ситуации на Украине, напомнил о годовщине высадки союзников в Нормандии в 1944 году, передает ТАСС.
«Это был неприятный день для вас», – подчеркнул Трамп в ответ на высказывание канцлера ФРГ, имея в виду высадку союзников в Нормандии. Мерц подчеркнул, что операция в Нормандии стала освобождением Германии от нацистов.
В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом Мерц отметил, что Америка находится в сильной позиции и способна предпринять шаги для завершения конфликта на Украине, а также подчеркнул важность совместных усилий для прекращения войны.
Он заявил, что Соединенные Штаты и их союзники могут повлиять на ход событий. Мерц назвал Трампа ключевой фигурой в этом процессе и подтвердил, что Германия продолжит поддерживать Киев, добавив: «Моя позиция ясна: мы находимся на стороне Украины».
Президент США со своей стороны не стал подробно обсуждать украинскую тематику.
Германия является вторым по объему поставщиком вооружений на Украину после США. С начала конфликта на Украине ФРГ предоставила разную помощь Киеву на сумму более 40 млрд евро. Российская сторона неоднократно отмечала, что поставки оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта.
Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности.
В ответ на это постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка «Таурусов» не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.
Целями удара стали конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цеха сборки ударных БПЛА, склады с вооружением и военной техникой ВСУ, а также центры подготовки летного состава, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В итоге все назначенные объекты поражены, отчитались в оборонном ведомстве.
Напомним, за прошлую неделю ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара.
Ранее Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали предыдущих массированных ударов по военным целям на Украине.
Согласно инициативам, Серноводское предлагается переименовать в Серноводск по названию курорта «Серноводск-Кавказский», который расположен в этом населенном пункте, передает ТАСС.
Наурская, как указано в законопроекте, может получить новое название Нерве, что с чеченского переводится как «север». Для Шелковской предлагается название Терек, отражающее географическое положение города.
Чеченские парламентарии в обосновании законопроектов ссылались на федеральный закон о наименованиях географических объектов. Также в пояснительных документах отмечалось, что перед подачей проектов были проведены опросы среди жителей указанных населенных пунктов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград. До этого он подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.
WP: Украина расширит диверсионную войну против России и ее союзников
Украинская СБУ и ГУР усилили тайные операции против российских объектов и союзников, передает The Washington Post.
Источники издания сообщили, что Украина готовит новые сложные операции, а разведслужбы используют восточноевропейские столицы как базы для проведения операций. СБУ и ГУР также активно вмешиваются в поставки оружия союзникам России, включая подрыв операций в Африке и противодействие снабжению через Южную Африку.
По словам главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), украинская разведка стремится снижать военный потенциал России в разных регионах, в том числе за пределами Европы.
Издание пишет, что новым театром подрывной борьбы могут стать страны, граничащие с Украиной, что может привести к расширению конфликта за пределы фронта.
Ранее спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты, способные нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.
Профессор из Хельсинки Туомас Малинен заявил, что Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.
Президент России Владимир Путин отметил, что подрывы на железных дорогах в Брянской и Курской областях были намеренным ударом Киева по гражданскому населению. Он также подчеркнул, что нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.
«Текущий год является во многом определяющим для технологического развития России. Важно четко понимать направления, которые сегодня и в долгосрочной перспективе будут задавать темпы роста, динамику развития отраслей, регионов, всей страны. Нужно зафиксировать те сферы и области, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство – компаний, научных центров, предприятий», – цитирует главу государства Telegram-канал Кремля.
Путин обратил внимание на то, что профильные нацпроекты должны быть проектами достижения технологического лидерства «не названию, конечно, а по сути». «Нужно ориентировать профильные нацпроекты на повышение технологического суверенитета не по отдельным элементам, а по отраслям в целом. Такое поручение тоже уже давалось ранее. Очень прошу доложить о его выполнении в самые короткие сроки», – добавил президент.
«Новые технологические решения нельзя готовить, что называется, в стол», – подчеркнул Путин. Он отметил, что разработка технологических новшеств не должна происходить в изоляции от реального сектора — такие подходы, по его словам, давно признаны неэффективными. По его мнению, ключевая задача — обеспечить широкое распространение и применение инноваций в самых разных отраслях. Особое внимание президент уделил тому, чтобы внедрение новых технологий способствовало укреплению конкурентных позиций российской продукции и в целом усиливало экономику страны. При этом, как отметил глава государства, не менее важно, чтобы такие решения делали повседневную жизнь граждан более удобной и комфортной.
В этой связи Путин дал поручение правительству обеспечить персональное сопровождение процессов внедрения передовых технологий в рамках своей компетенции. Основной акцент должен быть сделан на адаптивную настройку нормативной базы – с упором на проведение пилотных проектов, апробацию и реализацию инновационных решений. Также президент поручил ускорить согласование и запуск соответствующих программных документов.
«Этот вопрос особенно важен в развитии, как пример, беспилотных авиационных систем. Что бывает, если мы запаздываем с их освоением, в том числе со средствами противодействия беспилотникам, мы с вами все хорошо знаем», – отметил глава государства.
Ранее на совещании Путин заявил, что российские беспилотники в ряде сегментов сейчас находятся на самых передовых позициях в мире.
Гражданин США Джозеф Татер, освобожденный Мещанским судом Москвы от уголовной ответственности и направленный на принудительное лечение, выписался из московской психиатрической клинической больницы, передает ТАСС.
Как пояснили в медицинских кругах, «оснований держать его в клинике не было, поэтому его выписали на амбулаторное лечение». По информации правоохранительных органов, Татер каким-то образом покинул медицинское учреждение и выехал за пределы России. Его местонахождение неизвестно.
Напомним, ранее суд принял решение освободить Татера от уголовной ответственности за нападение на столичного полицейского и направил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу имени Алексеева.
В своем Telegram-канале он указал, что предварительная версия произошедшего – подрыв железнодорожного полотна. Пострадавших нет.
Глава региона уточнил, что движение поездов задержалось на 2,5 часа, но сейчас они следуют в соответствии с графиком. Часть железнодорожного полотна повреждена, ремонтная бригада уже работает над восстановлением поврежденного участка.
Накануне сообщалось, что железная дорога в Воронежской области получила повреждения в результате подрыва, он произошел прямо перед проходом поезда.
«Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон ставил перед собой цель понравиться Дональду Трампу, обласкать его, склонить на сторону руководства ЕС в вопросе украинского кризиса. Поэтому он не провоцировал собеседника на встрече, а лишь кивал головой, благодарил США за спасение Германии от нацизма», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
Канцлер ФРГ также пытался «подготовить благоприятную почву для саммита НАТО, где Запад должен теоретически сплотить ряды против России». По мнению эксперта, с этим политик справился наполовину. «Трамп ему не подыгрывал, но и не ругал, не ставил на место. А Мерц между тем делал все, чтобы подчеркнуть вечную дружбу Германии и США», – уточнил спикер.
Слова американского президента про Нормандию не обидят Берлин. «Немцы принимают любую оплеуху от американцев и израильтян в том, что касается гитлеровского прошлого», – пояснил Рар. Он указал и на затронутый канцлером ФРГ и президентом США вопрос «Северных потоков». «Если раньше в Вашингтоне говорили, что газопровод – ошибка, и его надо остановить, а Германия защищала проект, то теперь они поменялись местами», – детализировал политолог.
В четверг Фридрих Мерц совершил свой первый после назначения на пост канцлера ФРГ визит в США, где провел переговоры с Дональдом Трампом. По оценкам The New York Times, встреча в Овальном кабинете прошла для немецкого политика лучше, чем ожидали его советники.
Как отмечает издание, «не было никаких срывов, которые характерны для некоторых других встреч президента Соединенных Штатов с иностранными лидерами». Трамп и Мерц обменивались комплиментами, указывает NYT. Подобная атмосфера установилась, вероятно, потому, что последний говорил относительно немного.
Во время встречи канцлер ФРГ подарил главе Белого дома свидетельство о рождении его деда в золотой рамке. Фредерик Трамп родился в Баварии в 1869 году. В возрасте 16 лет переехал в США. Сам Мерц на своей странице в соцсети пояснил, что документ с переводом на английский язык оформили в МИД Германии.
Немецкий политик заявил американскому лидеру, что приехал, чтобы найти «выход и инструменты» для окончания конфликта на Украине. «Завтра, 6 июня – годовщина D-Day (высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году)», – напомнил Мерц. «Это был не самый приятный день для вас?» – спросил Трамп своего собеседника в присутствии журналистов, вызвав заметную неловкость.
Канцлер Германии быстро среагировал на реплику, подчеркнув позитивное значение даты: «На самом деле этот день стал днем освобождения моей страны от нацистской диктатуры». По его мнению, Америка находится в сильной позиции и способна предпринять шаги для завершения конфликта на Украине. Он также подчеркнул важность совместных усилий для прекращения боевых действий.
Мерц заявил, что Штаты и их союзники могут повлиять на ход событий. Канцлер назвал Трампа ключевой фигурой в этом процессе и подтвердил, что Берлин продолжит поддерживать Киев, добавив: «Моя позиция ясна: мы находимся на стороне Украины». Президент США со своей стороны не стал подробно обсуждать украинскую тематику.
Глава Белого дома отметил, что американскому генералу Дугласу Макартуру, который командовал войсками союзников на Тихом океане во время Второй мировой войны, не понравилось бы, что Германия сейчас наращивает траты на вооружения.
Он уточнил: Макартур говорил, «что никогда не позволит Германии перевооружиться». Теперь же, по мнению Трампа, это «хорошо». «Но, знаешь, настанет момент, когда я скажу: «Пожалуйста, не вооружайся больше, если не хочешь», – добавил президент США.
Стороны также затронули вопрос «Северных потоков». Трамп заявил, что это он «прикончил» газопровод. Он также признался, что в первую каденцию не раз убеждал на тот момент канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от закупок российского газа. Политик говорил ей, что США выделяют значительные средства на обеспечение безопасности Европы, в то время как Германия ежемесячно перечисляет миллиарды долларов Москве за энергоносители.
Мерц в свою очередь заявил о неверности решения прошлого руководства страны по строительству газопровода между Россией и Германией. Он подчеркнул, что считает реализацию данного проекта неправильным шагом.
Прошедшие переговоры прокомментировал Дмитрий Медведев. «Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Отличная работа!» – написал зампред Совбеза России.
Центробанк принял решение понизить ключевую ставку на фоне продолжительного периода жесткой денежно-кредитной политики, передает ТАСС.
В пресс-релизе регулятора отмечается, что текущее изменение связано с ослаблением инфляционного давления и необходимостью оказать поддержку экономике страны.
ЦБ также подчеркнул, что будет и дальше внимательно следить за макроэкономическими показателями и при необходимости вновь скорректирует параметры политики.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил поспорить «на десять щелчков» о снижении ключевой ставки Центробанком.
В апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила шансы на изменение ставки и подчеркнула необходимость длительной жесткой денежно-кредитной политики.
Место происшествия оцепили в целях безопасности, сказал собеседник ТАСС.
Туда уже прибыли силовики, в том числе кинологи.
До этого в пятницу в Москве из-под припаркованного автомобиля изъяли подозрительный предмет, похожий на самодельную бомбу.
«Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Отличная работа!» – написал Медведев в соцсети X.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Мерц, рассуждая о событиях на Украине, сравнил текущий конфликт с высадкой союзников в Нормандии и подчеркнул ключевую роль США в возможности его прекращения.
До этого Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. В ответ постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка Taurus не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.
В ходе беседы Трамп подчеркнул: «Извините, это я. Я покончил с «Северным потоком – 2». Больше никто этого не делал». Он добавил, что после его ухода экс-президент Джо Байден «сразу же одобрил это решение», передает Official White House.
Трамп также признался, что в бытность президентом не раз убеждал тогдашнего канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от закупок российского газа. Он говорил ей, что США выделяют значительные средства на обеспечение безопасности Европы, в то время как Германия ежемесячно перечисляет миллиарды долларов Москве за энергоносители.
Трамп вспоминал, что обращался к Меркель с вопросом, как можно одновременно зависеть от России в энергетике и рассчитывать на американскую защиту, подчеркивая нелогичность такой политики.
При этом американский лидер назвал газопровод «Северный поток» масштабным и значимым проектом.
«Северный поток – 2» предполагал поставки газа из России в Германию через Балтийское море, однако реализация проекта неоднократно подвергалась критике со стороны Вашингтона. Дональд Трамп неоднократно отмечал, что рассматривает газовый проект как угрозу энергетической безопасности Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Фридрих Мерц собирается предпринять попытки убедить Дональда Трампа вернуть США к сотрудничеству с Европой.
В ходе проверки фонда, поддерживавшего строительство «Северного потока», власти Германии не выявили каких-либо преступлений или финансовых нарушений.
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что поставки российского газа по «Северному потоку» и «Северному потоку – 2» могут стать основой для возобновления переговоров по Украине и способствовать стабилизации экономики Германии.