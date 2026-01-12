Родственникам инвалидов разрешили круглосуточно находится в стационарах

Голикова сообщила о круглосуточном уходе родственников за инвалидами в стационарах

Tекст: Дарья Григоренко

Голикова сообщила, что соответствующее положение внесено в программу государственных гарантий на 2026 год, передает ТАСС.

По словам Голиковой, «предусмотрели в программе раздел по оказанию медицинской помощи инвалидам и прописали право инвалидов I группы на получение в условиях круглосуточного стационара ухода ближайшим родственником или законным представителем, или иным лицом». Это заявление прозвучало на совещании премьер-министра РФ с вице-премьерами.

Все медицинские организации должны будут разработать и утвердить внутренние правила для предоставления такого ухода. Голикова отметила, что этот шаг направлен на повышение качества медицинских услуг для инвалидов первой группы.

В октябре Минздрав подготовил проект постановления, согласно которому родственники инвалидов первой группы смогут круглосуточно находиться с ними в больницах для ухода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне стали рассчитывать работать в старости вместо выхода на пенсию. Госдума одобрила расширение статуса ветерана боевых действий для большего числа граждан.