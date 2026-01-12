Родственникам инвалидов разрешили круглосуточно находится в стационарах

Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.11 комментариев
Родственники и законные представители инвалидов первой группы получили право на круглосуточный уход за ними в стационарных условиях, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Голикова сообщила, что соответствующее положение внесено в программу государственных гарантий на 2026 год, передает ТАСС.
По словам Голиковой, «предусмотрели в программе раздел по оказанию медицинской помощи инвалидам и прописали право инвалидов I группы на получение в условиях круглосуточного стационара ухода ближайшим родственником или законным представителем, или иным лицом». Это заявление прозвучало на совещании премьер-министра РФ с вице-премьерами.
Все медицинские организации должны будут разработать и утвердить внутренние правила для предоставления такого ухода. Голикова отметила, что этот шаг направлен на повышение качества медицинских услуг для инвалидов первой группы.
В октябре Минздрав подготовил проект постановления, согласно которому родственники инвалидов первой группы смогут круглосуточно находиться с ними в больницах для ухода.
