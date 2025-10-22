Россияне стали чаще рассчитывать работать в старости вместо пенсии

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, согласно исследованию сервиса SuperJob, 28% опрошенных россиян считают, что в пенсионном возрасте их главным источником средств будет работа или подработка. Только 23% респондентов надеются на государственную пенсию, а 14% рассчитывают использовать собственные сбережения.

Ожидания дохода от негосударственных пенсионных фондов выразили 3% участников опроса, а на помощь детей надеется лишь 1%.

В исследовании приняли участие 1 600 россиян из разных округов страны. Женщины чаще мужчин полагаются на государственную пенсию (25% против 20%) и на возможность продолжить трудовую деятельность (31% против 26%).

Мужчины же чаще надеются на личные накопления (16% против 12%) и средства из негосударственных пенсионных фондов (5% против 2%).

Среди россиян старше 45 лет 31% рассчитывают на пенсию, а 34% – на работу до старости, что заметно выше, чем в группе до 35 лет (19% и 25% соответственно). Молодое поколение чаще надеется на личные накопления в будущем – 20%, против 6% среди старших респондентов.

Эксперты отметили, что в 2007–2009 годах число тех, кто надеялся на собственные сбережения, достигало 26-33%, но затем этот показатель начал снижаться. В то же время доля рассчитывающих на пенсию выросла с 7-9% до 22-25%.

Количество тех, кто предполагает работать в пожилом возрасте, тоже увеличилось и стабилизировалось на уровне 27-30%. За последние 18 лет заметно выросла доля россиян, затрудняющихся с ответом о своем будущем доходе, что указывает на рост неопределенности в вопросах пенсионного обеспечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова заявила, что минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году составит 14 287 рублей.

В Госдуме рассматривают инициативу об увеличении социальных пенсий для нетрудоспособных граждан в два раза. Плановое повышение пенсий в ноябре 2025 года затронет граждан старше 80 лет, инвалидов первой группы и работников вредных производств.

