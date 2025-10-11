В Госдуме рассказали о повышении пенсий в ноябре отдельным категориям граждан

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, повышение пенсий для отдельных категорий граждан с ноября 2025 года проведет Социальный фонд России, передает РИА «Новости». Автоматический перерасчет коснется пожилых, достигших 80 лет, инвалидов первой группы, летных экипажей гражданской авиации и работников угольной отрасли.

Говырин сообщил, что основной рост выплат ждет граждан, которым исполнилось 80 лет: их фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое – с 8907,70 до 17815,40 рубля в месяц. Для инвалидов первой группы аналогично устанавливается двойная фиксированная часть и ежемесячная компенсация. В северных регионах итоговые суммы увеличиваются с учетом районных коэффициентов, а прибавка после 80 лет может превышать десять тысяч рублей.

Для работников вредных производств – летных экипажей и шахтеров – перерасчет производится поквартально. Размер доплаты зависит от стажа и условий труда, за каждый год сверх минимального стажа начисляется по 1% от среднего заработка, но не более 75–85% от прежнего оклада. В ноябре выплаты этим категориям вырастут на 2–5% благодаря инфляционному коэффициенту 1,076, средняя прибавка составит от полутора до трех тысяч рублей.

Если итоговая сумма выплат пенсионеру в 2025 году окажется ниже прожиточного минимума – 15250 рублей, будет назначена федеральная социальная доплата. Размер пенсии с учетом всех надбавок можно узнать через портал «Госуслуг» или сайт Социального фонда России.

Пенсионерам, за которыми оформлен уход, к пенсии ежемесячно добавляется 1314 рублей к страховой или 1377 рублей к государственной пенсии. Эти выплаты индексированы на 2025 год и начисляются с месяца, следующего за оформлением ухода. Период ухода засчитывается в страховой стаж ухаживающему лицу – 1,8 пенсионного балла за полный год.

