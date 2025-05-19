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    Ульянов признался, что ошибался в Дурове до его слов о французской разведке
    Times рассказала о жизни Зеленского в бункере под землей
    Российские войска нанесли серьезный удар по обороне ВСУ в Донбассе
    Глава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией
    Симион признал поражение на выборах президента Румынии и поздравил соперника
    Маск отреагировал на пост Дурова о попытке заставить его вмешаться в румынские выборы
    Трамп выразил сочувствие Байдену в связи с диагнозом
    Мнения
    Людмила Шувалова Людмила Шувалова Консервативный диалог как стратегическая инвестиция

    Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.

    0 комментариев
    Юлия Басова Юлия Басова Почему мужчины выбирают женщин постарше

    Зрелость перестаёт быть минусом. Женщина после 40 лет – это не компромисс. Это выбор в пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У такой женщины другая энергия – спокойная, принимающая.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

    9 комментариев
    19 мая 2025, 09:15 • Новости дня

    В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в августе

    Депутат Бессараб сообщила о повышении пенсий работающим пенсионерам с августа

    Tекст: Вера Басилая

    В августе работающим пенсионерам увеличат выплаты за счет баллов индивидуального пенсионного коэффициента, начисленных за 2024 год, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

    По словам Бессараб, пенсия будет повышена на количество пенсионных баллов, начисленных за предыдущий 2024 год, максимальный размер повышения составит три балла индивидуального пенсионного коэффициента, передает «Лента.ру».

    Она также напомнила, что с октября 2025 года военным пенсионерам проиндексируют выплаты на 4,5%. Это очередной этап повышения, затрагивающий отдельную категорию бывших военнослужащих.

    Ранее с 1 апреля текущего года в России была проиндексирована социальная пенсия на 14,75%, что, как отмечал глава Минтруда Антон Котяков, положительно сказалось на доходах 4,2 млн человек.

    Ранее сообщалось, что средний размер страховой пенсии в России достиг 24 тыс. 92 рубля 44 копейки в месяц на 1 января 2025 года.

    В Госдуме заявили, что с начала мая выплаты для россиян старше восьмидесяти лет и инвалидов первой группы увеличились в два раза и введены дополнительные доплаты для отдельных категорий пенсионеров.

    Правительство утвердило стратегию по улучшению условий жизни пожилых граждан до 2030 года, охватывающую различные направления.

    18 мая 2025, 13:14 • Новости дня
    Минобороны назвало освобождение Богатыря серьезным ударом по обороне ВСУ в Донбассе
    Минобороны назвало освобождение Богатыря серьезным ударом по обороне ВСУ в Донбассе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Освобождение населенного пункта Богатырь стало серьезным ударом по обороне Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что украинские подразделения превратили Богатырь в мощный укрепрайон и ключевой логистический узел, укрепив позиции в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. В министерстве добавили, что на этом участке обороны украинские силы рассчитывали остановить продвижение российской группировки «Восток».

    Отмечается, что российские штурмовые группы, артиллеристы и операторы беспилотников разрушили укрепленные позиции, оборонительные сооружения и огневые средства противника. Воздушная поддержка и точные удары позволили значительно ослабить оборону ВСУ.

    После подавления основных очагов сопротивления российские военнослужащие зачистили территорию и установили полный контроль над Богатырем, уничтожив большое количество личного состава и техники противника, уточнили в ведомстве.

    Напомним, 18 мая в ДНР подразделения российской армии освободили населенный пункт Богатырь, нанеся значительный урон силам противника в нескольких регионах.

    В пятницу в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Вольное Поле в ДНР.

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    18 мая 2025, 11:09 • Новости дня
    Путин назвал нужный для России результат спецоперации

    Путин: Результатом спецоперации на Украине должен стать долгосрочный мир

    Путин назвал нужный для России результат спецоперации
    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин сообщил, что результатом спецоперации должны стать устранение причин кризиса, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России.

    Он заявил: «Это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства», передает РИА «Новости».

    Путин также отметил, что среди необходимых результатов спецоперации он видит обеспечение интересов людей на территориях, где проживают те, кто считает русский язык родным и Россию – своей родиной. Эти слова прозвучали во фрагменте интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который не вошел в окончательную версию и был опубликован Павлом Зарубиным.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул готовность России к поиску стабильных механизмов для достижения мира на международной арене.

    На Западе признали тактическую победу России в Стамбуле.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    18 мая 2025, 10:51 • Новости дня
    Румынская полиция вывела Симиона и Джорджеску с избирательного участка
    Румынская полиция вывела Симиона и Джорджеску с избирательного участка
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В пригороде Бухареста двоих кандидатов в президенты, включая лидера партии AUR Джордже Симиона, полиция попросила покинуть избирательный участок из-за запрещенных публичных заявлений.

    Политики Джордже Симион и Кэлин Джорджеску были выведены с избирательного участка полицией. Это случилось после того, как оба политика, уже проголосовав, попытались выступить с заявлениями для прессы. Сотрудники полиции потребовали от них покинуть помещение, сославшись на запрет публичных высказываний в зоне голосования, передает РИА «Новости».

    Симион, обращаясь к силовику, заявил: «Это нехорошо, то, что вы сейчас сделали». Политикам пришлось переместиться из зала для голосования в коридор школы, где и продолжили общение с журналистами.

    Уже вне помещения Джорджеску сообщил, что голосовал «за христианскую Румынию» и «за семейные ценности». В стране в это воскресенье проходит второй тур президентских выборов. В первом туре Симион получил 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан – 21%.

    В воскресенье издание Politico заявило, что отмена результатов первого тура выборов в Румынии осенью 2024 года якобы едва не привела к перевороту с участием наемников под управлением соратника Кэлина Джорджеску Хорациу Потры.

    Ранее глава партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион сообщил, что намерен назначить на пост премьер-министра Кэлина Джорджеску, если выиграет президентские выборы в Румынии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал исключение Кэлина Джорджеску из президентской гонки в Румынии волюнтаристским решением.

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    18 мая 2025, 17:31 • Новости дня
    Российский солдат в рукопашном бою победил бойца ВСУ
    Российский солдат в рукопашном бою победил бойца ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    На берегу Днепра российский морпех одолел украинского бойца в рукопашной схватке и захватил его в плен, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Российский военнослужащий с позывным «Малой» в районе Днепра одолел в рукопашной схватке бойца Вооруженных сил Украины и взял его в плен, передает «Газета.Ru».

    Как сообщает Коц, «израненный морпех 61 бригады в схватке с противником одержал верх и взял в плен хохла». По его словам, украинский военнослужащий успел нанести российскому солдату несколько ран: порезал руки и ударил ножом в бедро.

    Однако нож противника застрял в чехле от телефона, что помогло российскому морпеху избежать серьезного ранения. В результате морской пехотинец смог одолеть бойца ВСУ и взять его в плен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что два месяца российские бойцы незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно передавая командованию свежие разведданные о передвижениях ВСУ.

    Кроме того, военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде для спасения сослуживцев в Курской области.

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    18 мая 2025, 17:50 • Новости дня
    Захарова призвала не верить словам Мерца о ракетах Taurus

    Захарова: Мерц пытается скрыть поставки ракет Taurus Украине

    Захарова призвала не верить словам Мерца о ракетах Taurus
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнения в искренности заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы отсутствии планов поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus.

    Захарова в Telegram-канале призвала не доверять словам Мерца о том, что у Германии нет планов по поставке крылатых ракет Taurus киевскому режиму. Она подчеркнула, что за этими заявлениями стоит исключительно желание вывести обсуждение вопроса из публичной плоскости.

    Захарова указала: «Казалось бы, вот оно – подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине... Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера – вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму».

    Дипломат также обратила внимание на заявление Мерца, что публичная дискуссия о передаче ракет Taurus Киеву якобы стала стратегическим преимуществом для России и недостатком для ФРГ. По словам Захаровой, для Берлина главным является не мир, а «агрессивные нарративы» в сочетании с уничтожением свободы слова и законности принятия решений, опасных для Европы.

    Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», – сказал он в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ отметил, что передача таких систем потребует времени на обучение военных навыкам управления ими.

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    18 мая 2025, 15:39 • Новости дня
    Назван средний размер страховой пенсии в России

    Средний размер страховой пенсии в России превысил 24 тыс. рублей

    Назван средний размер страховой пенсии в России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Средний размер страховой пенсии в России достиг 24 092 рублей 44 копеек в месяц по состоянию на 1 января 2025 года, следует из данных Социального фонда России.

    В данных Социального фонда России отмечается, что неработающие пенсионеры в среднем получают 24 846 рублей 09 копеек, а пенсия по старости составляет 24 979 рублей 15 копеек. Средняя сумма пенсии по инвалидности составляет почти 15,5 тыс. рублей, а по случаю потери кормильца – более 16,7 тыс. рублей в месяц, передает РИА «Новости».

    Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Социального фонда, составила 41 169 796 человек на 1 января 2025 года. Из них страховые пенсии по старости получают 33 379 424 гражданина, по инвалидности – 2 193 963, а по потере кормильца – 1 456 262 человека.

    Ранее в Госдуме сообщили, что с начала мая выплаты для россиян старше 80 лет и инвалидов I группы увеличились в два раза, а также введены дополнительные доплаты для отдельных категорий пенсионеров.

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    19 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Глава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией

    Ядров: Росавиация ведет переговоры о возобновлении полетов в другие страны

    Глава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал о переговорах с авиационными ведомствами ряда стран по вопросу восстановления международных перелетов.

    Росавиация обсуждает с авиационными властями ряда стран возможность возобновления авиасообщения, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

    «Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», – передает его слова ТАСС.

    По словам Ядрова, есть страны, куда готовы летать российские авиакомпании, однако нужны гарантии, что воздушные суда получат необходимое обслуживание и на них не будут распространяться ограничения, появившиеся из-за санкций.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после более чем 30-летнего перерыва возобновляется регулярное воздушное сообщение с Абхазией.

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    18 мая 2025, 13:36 • Новости дня
    Вэнс и Зеленский впервые пожали руки после конфликта в Белом доме
    Вэнс и Зеленский впервые пожали руки после конфликта в Белом доме
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые после громкого спора в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский встретились на церемонии инаугурации папы Льва XIV в Ватикане.

    Вэнс и Зеленский впервые после их публичного конфликта в Белом доме встретились на мессе инаугурации папы Льва XIV в Ватикане, сообщает Bloomberg. Лидеры обменялись рукопожатием и улыбками на фоне присутствия делегаций из более чем 100 стран. Зеленский занял место рядом с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а Вэнс находился неподалеку.

    Прибытие Зеленского на площадь Святого Петра встретили аплодисментами, а папа Лев XIV совершил традиционный объезд площади на папамобиле. Итальянский премьер Джорджия Мелони добивалась встречи между руководством Евросоюза и администрацией США из-за угрозы торговой войны, и их близость на мероприятии может поспособствовать переговорам.

    Папа Лев XIV, ставший первым понтификом из США, уделяет внимание проблеме мира на Украине и в Газе, давая понять, что продолжит или расширит дипломатическую активность своего предшественника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме, что привело к перепалке и отмене пресс-конференции. Вице-президент США Джей Ди Вэнс проигнорировал очередное приглашение Владимира Зеленского посетить Украину. Джей Ди Вэнс назвал абсурдными слова Владимира Зеленского о поддержке США России и подчеркнул, что такие заявления непродуктивны.

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    18 мая 2025, 13:25 • Новости дня
    IFFHS признала Яшина лучшим вратарем за всю историю футбола
    IFFHS признала Яшина лучшим вратарем за всю историю футбола
    @ Уткин Игорь/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Легендарный вратарь Лев Яшин удостоился звания лучшего голкипера в истории футбола по итогам рейтинга Международной федерации футбольной истории и статистики, опередив Джанлуиджи Буффона и Мануэля Нойера.

    Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, сообщает ТАСС. Пресс-служба организации опубликовала итоги рейтинга, в котором второе место занял итальянец Джанлуиджи Буффон, а третьим стал немец Мануэль Нойер.

    В десятку сильнейших также вошли испанцы Икер Касильяс и Рикардо Самора, англичанин Гордон Бэнкс, чех Петр Чех, итальянец Дино Дзофф, а также немцы Зепп Майер и Оливер Кан.

    Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» с 1950 по 1971 год и выступал за сборную СССР с 1954 по 1967 год. Вместе с «Динамо» он стал пятикратным чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны. В составе сборной СССР Яшин побеждал на Олимпиаде 1956 года и чемпионате Европы 1960 года, а также завоевал серебро на Евро 1964 года.

    Вратарь играл на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), а в 1966 году сборная СССР заняла четвертое место. Яшин остается единственным вратарем, который получил «Золотой мяч». Он скончался 20 марта 1990 года в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших футболистов десятилетия в Южной Америке и в Европе. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вошел в четверку сильнейших наставников национальных команд в 2018 году по версии IFFHS. Российский клуб «Анжи» занял 38-е место в рейтинге лучших футбольных клубов мира по версии IFFHS, поднявшись на 15 позиций.

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    18 мая 2025, 17:01 • Новости дня
    Дуров рассказал о просьбе западноевропейской страны блокировать румынских консерваторов в Telegram
    Дуров рассказал о просьбе западноевропейской страны блокировать румынских консерваторов в Telegram
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В преддверии президентских выборов в Румынии Telegram отказался выполнять просьбу западноевропейских властей ограничить политическую активность консерваторов на платформе.

    Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что западноевропейское правительство попросило мессенджер «заставить замолчать» консерваторов в Румынии накануне президентских выборов, передает РИА «Новости». Дуров уточнил, что категорически отказался выполнять это требование.

    В отдельном сообщении Дуров подчеркнул, что Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы. Он отметил: «Правительство не может защитить демократию, разрушая демократию. Правительство не может бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в выборы сами».

    По словам Дурова, свобода слова и честные выборы являются неотъемлемыми ценностями, которых заслуживает румынский народ.

    Ранее в пригороде Бухареста двоих кандидатов в президенты, включая лидера партии AUR Джордже Симиона, полиция попросила покинуть избирательный участок из-за запрещенных публичных заявлений.

    В Румынии в воскресенье началось голосование во втором туре президентских выборов, избирательные участки будут работать до 21.00 (совпадает с мск).

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    18 мая 2025, 13:42 • Новости дня
    Bloomberg: Китай помог Пакистану со спутниковой разведкой во время конфликта с Индией
    Bloomberg: Китай помог Пакистану со спутниковой разведкой во время конфликта с Индией
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пекин оказал содействие Исламабаду в реорганизации систем ПВО и спутникового наблюдения во время недавнего обострения между Пакистаном и Индией, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, аналитики Центра объединенных исследований по ведению войны при Минобороны Индии заявили о прямой поддержке Пакистана со стороны Китая в ходе последнего конфликта с Индией. По словам директора центра Ашока Кумара, Китай помог Пакистану обновить радарные и противовоздушные системы, чтобы лучше отслеживать передвижения индийских войск и техники.

    Кроме того, отмечается, что Пекин предоставил Пакистану помощь в корректировке спутникового покрытия над Индией в период между нападением 22 апреля, когда погибли 26 туристов, и началом боевых столкновений. Кумар подчеркнул, что Китай предоставил данные, позволившие Пакистану своевременно реагировать на действия Индии с воздуха.

    В правительстве Индии официально не раскрывали детали участия КНР в конфликте. Пакистан ранее упоминал использование китайского оружия, однако новая информация указывает на более глубокое вовлечение Пекина, включая логистическую и разведывательную поддержку. Китай и Пакистан, а также официальный Дели пока не прокомментировали публикацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Индией и Пакистаном показал возможности российского и китайского вооружения. Оружие Китая получило признание за высокую эффективность после событий между двумя странами.

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    19 мая 2025, 02:15 • Новости дня
    Ульянов признался, что ошибался в Дурове до его слов о французской разведке

    Ульянов прокомментировал признание Дурова о давлении французской разведки

    Ульянов признался, что ошибался в Дурове до его слов о французской разведке
    @ Министерство иностранных дел России

    Tекст: Ирма Каплан

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил признание сооснователя Telegram Павла Дурова о запросе французской разведки вмешаться в румынские выборы.

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил признание сооснователя Telegram Павла Дурова в том, как французская разведка пыталась заставить его вмешаться в румынские выборы, и признался, что прежде думал о предпринимателе иначе.

    «Звучит как реакция взрослого и ответственного человека. Честно говоря, я не ожидал этого от господина Дурова. Я ошибался», – написал дипломат в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дуров заявил, что к нему обратились с требованием ограничить активность консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов. Он уточнил, что просьба исходила от директора Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Франции Николя Лернера.

    Американский предприниматель Илон Маск также обратил внимание на сообщения Дурова и одобрительно прокомментировал сообщение сооснователя Telegram.

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    18 мая 2025, 11:16 • Новости дня
    В США заявили о намерении России добиться полной капитуляции Украины

    ISW: Россия все еще намерена добиться полной капитуляции Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжает стремиться к полной капитуляции Украины в ходе конфликта, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

    Эксперты отмечают, что требования Москвы по территориям остаются неизменными и рассматриваются не как предмет торга, а как обязательное условие для завершения конфликта. Также аналитики подчеркивают, что Россия выигрывает борьбу на истощение благодаря «непрерывному ползучему наступлению», что затрудняет проведение успешных контрнаступательных операций со стороны Украины, передает Газета.Ru.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию. В пятницу по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». По его словам, Украина также запросила встречу глав государств, и Россия приняла это к сведению: «Также договорились представить свое видение прекращения огня».

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    18 мая 2025, 16:43 • Новости дня
    Израиль начал наземную операцию «Колесницы Гидеона» в Газе
    Израиль начал наземную операцию «Колесницы Гидеона» в Газе
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армия обороны Израиля начала активные боевые действия в северных и южных районах сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

    Отмечается, что операция проходит под кодовым названием «Колесницы Гидеона» и включает массированное продвижение сухопутных подразделений, передает ТАСС.

    В армейской пресс-службе уточнили, что за последнюю неделю ВВС Израиля нанесли удары по более чем 670 объектам, связанным с ХАМАС по всему сектору. По данным военных, эти атаки были направлены на срыв подготовки противника и оказание поддержки наступающим частям.

    Ранее Минздрав палестинского анклава сообщил, что в результате действий Израиля в секторе Газа 18 мая погибли 96 человек и свыше 140 получили ранения, среди погибших были извлеченные из-под завалов.

    Накануне в Дохе стартовал новый раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем, которые проходят без предварительных условий при посредничестве Египта и Катара.

    Между тем ООН обвинила Израиль в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.

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    18 мая 2025, 13:32 • Новости дня
    Эксперты: Зеленский добивается статуса главного антитрамписта Европы

    Политолог Скачко: Зеленский ссорится с Венгрией ради статуса главного антитрамписта Европы

    Эксперты: Зеленский добивается статуса главного антитрамписта Европы
    @ AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский усугубляет конфликт с Венгрией, чтобы получить еще больше симпатий Брюсселя, как защитник «свободного мира» и главный антитрампист в Европе, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Александр Рар и Владимир Скачко. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан обратился к НАТО с призывом защититься от агрессивной политики Украины.

    «Страны-лидеры Евросоюза – Германия, Франция, Польша и примыкающие к этим державам англичане – все силы сосредоточили на борьбе с Россией. Действительно, в умах многих западных политиков Украина – это сакральная жертва зла, а Орбан – сообщник «агрессора», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Думаю, если Орбан начнет голосовать против дальнейших антироссийских санкций, Венгрию лишат права участвовать в голосовании, причем поменяют статуты Евросоюза, чтобы добиться своего. Сегодня ЕС идентифицирует себя, живя только одной идеей: Украина должна победить Россию», – подчеркнул спикер.

    Владимир Скачко, политолог, обозреватель портала «Украина.ру», считает, что поведение Украины объясняется желанием Зеленского быть проводником идей так называемого свободного мира и одним из главных антитрампистов в Европе, чтобы обрести еще большие симпатии Брюсселя.

    «Никуда не делись и вопросы защиты закарпатских венгров, что тоже создает эскалацию. Но заметьте, Киев портит отношения только с теми странами, которые выступают за приоритет национальных интересов над повесткой евро-атлантического лобби. Зеленский не инициирует конфликты, например, с Румынией или Болгарией, которые пока держатся в брюссельском фарватере», – указал он.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на VI саммите Европейского политического сообщества в Тиране осудил украинские кампании по дезинформации, направленные против его страны, сообщает портал About Hungary. «Неприемлемо, чтобы страна, не входящая в НАТО, проводила поддерживаемую разведкой клеветническую кампанию против члена альянса. Мы соседи Украины – мы видим реальность воочию», – заявил он, обращаясь к генсеку НАТО Марку Рютте.

    На прошлой неделе силы ПВО Венгрии сбили в районе Токая украинский дрон, который, предположительно, использовался в разведывательных целях. Венгерские источники полагают, что этот инцидент – продолжение многомесячной войны между венгерскими и украинскими спецслужбами.

    Также Орбан заявил, что украинские спецслужбы пытаются сорвать референдум о членстве Украины в ЕС и обвинил в предательстве венгерскую оппозицию. А 9 мая в Киеве распространили видео задержания в Закарпатье двух человек, которых обвинили в работе на венгерскую разведку (Информационное бюро, IH).

    В Будапеште в ответ объявили о выдворении из страны двух украинских дипломатов – Юрия Керничного и Дмитрия Кричфалуши. Кроме того, венгерская сторона сообщила, что еще 5 мая был задержан, а затем выслан из страны еще один сотрудник украинского посольства – Сергей Александров. Ему запретили въезд в шенгенскую зону на 10 лет. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему отношения Венгрии и Украины резко накалились в последние недели.

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