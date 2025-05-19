В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в августе

Депутат Бессараб сообщила о повышении пенсий работающим пенсионерам с августа

Tекст: Вера Басилая

По словам Бессараб, пенсия будет повышена на количество пенсионных баллов, начисленных за предыдущий 2024 год, максимальный размер повышения составит три балла индивидуального пенсионного коэффициента, передает «Лента.ру».

Она также напомнила, что с октября 2025 года военным пенсионерам проиндексируют выплаты на 4,5%. Это очередной этап повышения, затрагивающий отдельную категорию бывших военнослужащих.

Ранее с 1 апреля текущего года в России была проиндексирована социальная пенсия на 14,75%, что, как отмечал глава Минтруда Антон Котяков, положительно сказалось на доходах 4,2 млн человек.

Ранее сообщалось, что средний размер страховой пенсии в России достиг 24 тыс. 92 рубля 44 копейки в месяц на 1 января 2025 года.

В Госдуме заявили, что с начала мая выплаты для россиян старше восьмидесяти лет и инвалидов первой группы увеличились в два раза и введены дополнительные доплаты для отдельных категорий пенсионеров.

Правительство утвердило стратегию по улучшению условий жизни пожилых граждан до 2030 года, охватывающую различные направления.