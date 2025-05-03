В Госдуме рассказали о повышении пенсий с 1 мая россиянам

В России с 1 мая увеличились выплаты для некоторых категорий пенсионеров

Tекст: Вера Басилая

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что речь идет о закрепленной в законе мере, а не нововведении. Повышенные пенсии получили граждане, достигшие 80-летнего возраста, и инвалиды I группы – для них фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается, пишет Коммерсантъ.

Кроме того, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 1,2 тыс. рублей для пенсионеров, за которыми установлен уход, если они не признаны инвалидами с детства I группы. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне государство выплатит разовые пособия: инвалиды и вдовы участников войны получат по 80 тыс. рублей, бывшие совершеннолетние узники концлагерей – по 55 тыс. рублей.

Также дополнительное повышение предусмотрено пенсионерам, если на их иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи – в этом случае сумма увеличивается на треть от базовой выплаты. Говырин подчеркнул, что такие меры поддерживают наиболее уязвимые слои населения и способствуют обеспечению достойного уровня жизни.

В 2024 году Россия отмечает 80-летие Победы, а президент Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.

Ранее в Госдуме обнародовали график выплат пенсий на майские праздники.

Напомним, правительство утвердило стратегию по улучшению условий жизни пожилых граждан до 2030 года, охватывающую различные направления.