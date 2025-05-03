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В Госдуме рассказали о повышении пенсий с 1 мая россиянам
В России с 1 мая увеличились выплаты для некоторых категорий пенсионеров
С начала мая выплаты для россиян старше 80 лет и инвалидов I группы увеличились в два раза, а также введены дополнительные доплаты для отдельных категорий пенсионеров, заявил член комитета Госдумы России по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что речь идет о закрепленной в законе мере, а не нововведении. Повышенные пенсии получили граждане, достигшие 80-летнего возраста, и инвалиды I группы – для них фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается, пишет Коммерсантъ.
Кроме того, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 1,2 тыс. рублей для пенсионеров, за которыми установлен уход, если они не признаны инвалидами с детства I группы. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне государство выплатит разовые пособия: инвалиды и вдовы участников войны получат по 80 тыс. рублей, бывшие совершеннолетние узники концлагерей – по 55 тыс. рублей.
Также дополнительное повышение предусмотрено пенсионерам, если на их иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи – в этом случае сумма увеличивается на треть от базовой выплаты. Говырин подчеркнул, что такие меры поддерживают наиболее уязвимые слои населения и способствуют обеспечению достойного уровня жизни.
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