Стало известно о переносе выплат пенсий из-за майских праздников

В Госдуме назвали график выплат пенсий на майские праздники

Tекст: Денис Тельманов

Изменения в графике выплаты пенсий на майские праздники коснутся всех россиян, независимо от способа получения, передает РИА «Новости». Депутат Госдумы Екатерина Стенякина пояснила, что в начале мая 2025 года ожидаются две сокращенные рабочие недели, из-за чего сроки выплаты сдвигаются.



Для граждан, получающих пенсию через банк, если стандартная дата приходится на период с 1 по 5 мая, средства поступят 29–30 апреля или 5–7 мая. Если обычная дата выплаты с 6 по 8 мая, пенсия будет выдана в эти же дни, однако 8 мая объявлен нерабочим, поэтому возможен перенос. Для дат с 9 по 11 мая выплаты состоятся 5–7 мая.

Те, кто получает пенсии через почту, при стандартной дате с 1 по 5 мая смогут получить выплаты 29–30 апреля или 2–3 мая при шестидневном графике работы отделения. Для периодов с 6 по 11 мая почта выдаст пенсии 5–7 мая или 10 мая. Для доставки на дом график совпадает с почтовым, отметила депутат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пенсионеры, получающие выплаты через банки с первого по пятое число месяца, получат майские пенсии уже до 30 апреля, а выплаты через «Почту России» останутся по стандартному графику; около 900 тыс. россиян отправятся за границу на майские праздники, что на 200 тыс. больше прошлого года благодаря укреплению рубля и расширению полетных программ; путешествие семьи из Москвы в Фетхие на майские праздники оказалось самой дорогой зарубежной поездкой, стоимость которой превысила 1,1 млн рублей.