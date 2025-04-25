Самый дорогой тур на майские из России оценили в миллион рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным сервиса Travelata, которые приводит РИА «Новости», самая дорогая поездка на майские праздники была куплена семьей из Москвы – пара с двумя детьми приобрела тур в турецкий Фетхие на семь ночей с питанием «ультра все включено» за 1158237 рублей.

Для сравнения, в прошлом году лидером стал тур в турецкий Кемер стоимостью 1308811 рублей для трех взрослых и двух детей, включавший восемь ночей в пятизвездочном отеле по программе «все включено». Самый бюджетный зарубежный тур на майские был куплен на этот раз в Абхазию: один взрослый заплатил за семь ночей в отеле без звезд в Сухуме 27435 рублей, питание включало завтраки, обеды и ужины.

Среди внутренних направлений самой дешевой оказалась поездка из Москвы в Петербург: тур на пять ночей в отеле без звезд и без питания стоил 21854 рубля. В 2023 году самым доступным вариантом поездки по стране был тур из Волгограда в Кавминводы (Ессентуки) за 16727 рублей. Самый дорогой внутренний тур приобрела семья из Казани – за 294911 рублей они проведут 18 ночей в Сочи в четырехзвездочном отеле с полным пансионом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала «взрывной» рост спроса россиян на туры во Вьетнам, Роспотребнадзор сообщил о несоответствии пляжей Анапы и Темрюка курортным нормам, а также ведомство внесло изменения в туристические планы в Анапе.