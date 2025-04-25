Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.4 комментария
Самый дорогой тур на майские из России оценили в миллион рублей
Путешествие семьи из Москвы в Фетхие на майские праздники оказалось самой дорогой зарубежной поездкой, стоимость которой превысила 1,1 млн рублей.
По данным сервиса Travelata, которые приводит РИА «Новости», самая дорогая поездка на майские праздники была куплена семьей из Москвы – пара с двумя детьми приобрела тур в турецкий Фетхие на семь ночей с питанием «ультра все включено» за 1158237 рублей.
Для сравнения, в прошлом году лидером стал тур в турецкий Кемер стоимостью 1308811 рублей для трех взрослых и двух детей, включавший восемь ночей в пятизвездочном отеле по программе «все включено». Самый бюджетный зарубежный тур на майские был куплен на этот раз в Абхазию: один взрослый заплатил за семь ночей в отеле без звезд в Сухуме 27435 рублей, питание включало завтраки, обеды и ужины.
Среди внутренних направлений самой дешевой оказалась поездка из Москвы в Петербург: тур на пять ночей в отеле без звезд и без питания стоил 21854 рубля. В 2023 году самым доступным вариантом поездки по стране был тур из Волгограда в Кавминводы (Ессентуки) за 16727 рублей. Самый дорогой внутренний тур приобрела семья из Казани – за 294911 рублей они проведут 18 ночей в Сочи в четырехзвездочном отеле с полным пансионом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала «взрывной» рост спроса россиян на туры во Вьетнам, Роспотребнадзор сообщил о несоответствии пляжей Анапы и Темрюка курортным нормам, а также ведомство внесло изменения в туристические планы в Анапе.