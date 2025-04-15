Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.2 комментария
АТОР: На майские праздники за рубеж отправятся 900 тыс. россиян
Около 900 тыс. россиян отправятся за границу на майские праздники, что на 200 тыс. больше прошлого года, благодаря укреплению рубля и расширению полетных программ.
Около 900 тыс. россиян планируют провести майские праздники за границей, что на 200 тыс. больше, чем в прошлом году, передает РИА «Новости». В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что на увеличение продаж повлияло несколько факторов: укрепление рубля, расширение полетных программ в популярные страны и открытие прямых рейсов во Вьетнам.
В топ-5 направлений для отдыха с 28 апреля по 12 мая входят Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам. Турция лидирует с долей 45% от всех продаж, за ней следует Египет с 20%, ОАЭ с 11%, Таиланд с 5,5% и Вьетнам с 4%. Востребованными остаются и такие направления, как Мальдивы, Абхазия, Китай, Белоруссия, Грузия и Узбекистан.
В ассоциации подчеркнули, что значительное количество предложений на майские праздники уже продано: около 80% всех предложений у туроператоров, входящих в АТОР, реализованы. Средний чек на отдых в Турции и ОАЭ вырос на 10-20%, в то время как в Таиланде снизился на 15%. В Египте цены остались на уровне прошлого года.
Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что многие россияне начинают планировать свои поездки с конца марта – начала апреля, особенно премиальные отели в Турции. Удачная календарная конфигурация праздничных дней способствует более продолжительным отпускам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, АТОР зафиксировала «взрывной» спрос россиян на туры во Вьетнам. Также сообщалось, что поток китайских туристов в Мурманск вырос на 10%. Кроме того, в АТОР рассказали о влиянии присоединения к БРИКС на туризм в Таиланде.