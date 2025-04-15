АТОР: На майские праздники за рубеж отправятся 900 тыс. россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Около 900 тыс. россиян планируют провести майские праздники за границей, что на 200 тыс. больше, чем в прошлом году, передает РИА «Новости». В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что на увеличение продаж повлияло несколько факторов: укрепление рубля, расширение полетных программ в популярные страны и открытие прямых рейсов во Вьетнам.

В топ-5 направлений для отдыха с 28 апреля по 12 мая входят Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам. Турция лидирует с долей 45% от всех продаж, за ней следует Египет с 20%, ОАЭ с 11%, Таиланд с 5,5% и Вьетнам с 4%. Востребованными остаются и такие направления, как Мальдивы, Абхазия, Китай, Белоруссия, Грузия и Узбекистан.

В ассоциации подчеркнули, что значительное количество предложений на майские праздники уже продано: около 80% всех предложений у туроператоров, входящих в АТОР, реализованы. Средний чек на отдых в Турции и ОАЭ вырос на 10-20%, в то время как в Таиланде снизился на 15%. В Египте цены остались на уровне прошлого года.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что многие россияне начинают планировать свои поездки с конца марта – начала апреля, особенно премиальные отели в Турции. Удачная календарная конфигурация праздничных дней способствует более продолжительным отпускам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, АТОР зафиксировала «взрывной» спрос россиян на туры во Вьетнам. Также сообщалось, что поток китайских туристов в Мурманск вырос на 10%. Кроме того, в АТОР рассказали о влиянии присоединения к БРИКС на туризм в Таиланде.