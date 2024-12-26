В АТОР рассказали о влиянии присоединения к БРИКС на туризм в Таиланде

Tекст: Ольга Иванова

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян выразил мнение, что вступление Таиланда в БРИКС в качестве страны-партнера не окажет значительного влияния на стоимость туристических поездок для российских граждан, сообщает «Газета.Ru». По его словам, условия для туристов из России и так максимально лояльны, и Таиланд занимает первое место среди неазиатских туристических направлений.

Мурадян отметил, что такое сотрудничество может в дальнейшем позитивно сказаться на экономике и кооперации стран, а также, возможно, принести дивиденды в сфере туризма. Однако он подчеркнул, что ожидать снижения стоимости туров в ближайшее время не приходится.

Он добавил, что небольшое удешевление может стать возможным, если в рамках БРИКС будут разработаны и внедрены собственные системы расчетов между странами-участниками и партнерами.

«Упростив систему платежей, мы все-таки сможем получить небольшое удешевление», – отметил он, добавив, что без появления тайских авиаперевозчиков на направлении сложно говорить об изменении цен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия, являясь председателем БРИКС в 2024 году, отправила 31 октября Таиланду официальное приглашение стать партнером. После заседания кабинета министров 24 декабря было принято решение дать положительный ответ на это предложение. В этот же день министр иностранных дел Таиланда направил письмо своему российскому коллеге, подтвердив согласие на партнерство.