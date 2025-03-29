Поток китайских туристов в Мурманск вырос на 10%

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, поток туристов из Китая в Мурманск значительно увеличился с начала текущего года, передает РИА «Новости». Ломидзе добавила, что число китайских туристов, посещающих этот регион, выросло более чем на 10%.

Она отметила, что для китайских путешественников Мурманск стал самым понятным и привлекательным регионом в российской Арктике. Основными «магнитами» для туристов из Китая являются северное сияние и собаки хаски. Также китайские туристы привлекаются большим количеством снега, характерного для этого региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тунисе задержали россиян, которые путешествовали самостоятельно. Пограничники начали изымать у россиян загранпаспорта из-за опечаток, что стало одной из причин массовых задержек авиарейсов из Антальи в Россию.