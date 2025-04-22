Соцфонд сообщил о досрочных выплатах майских пенсий россиянам

Главы муниципалитетов рассказали о способах улучшения инфраструктуры на местах

Tекст: Олег Исайченко

«Поскольку в нашем поселении живут всего лишь 940 человек, мы обладаем относительно скромным бюджетом. Например, на 2025 год заложено 6 млн рублей. Однако все имеющиеся средства мы стараемся тратить максимально эффективно, и более того – нам удается активно привлекать госфинансирование для реализации различных проектов», – сказала Надежда Рубец, глава Коткозерского сельского поселения Олонецкого района Республики Карелия.

«Так, за семь лет моего пребывания на посту удалось реализовать 30 проектов, на организацию которых было привлечено около 35 млн рублей. На эти деньги были построены современные детские площадки, отремонтировано футбольное поле, а также установлены силовые тренажеры», – рассказывает она. – «Кроме того, благодаря поддержке министерства национальной и региональной политики Республики Карелия был получен грант на ремонт помещения для работы артели швеи и вязальщиц деревни Коткозеро. В целом, привлекать финансирование на те или иные инициативы достаточно легко. Этот процесс у нас хорошо отработан».

«Большим успехом стал ремонт трех участков региональных автодорог, которые проходят по нашим населенным пунктам Верхнеолонецкий, Коткозеро и Кескозеро. На данную инициативу было выделено 400 млн рублей. Работаем и над общественно значимыми инициативами, например, над поддержкой семей бойцов СВО», – говорит глава поселения.

«В частности, для этих целей было создано содружество "За Победу". На благо этого проекта работают все наши ТОС. Конечно, имеются и нерешенные проблемы, например, нам только предстоит отремонтировать системы водопровода и водоотведения. Но мы уверены, что и в этих начинаниях нас ждет успех», – отметила Рубец.

Свои особенности у работы муниципалитетов в новых регионах России. Несмотря на прифронтовую специфику, органы местного самоуправления (МСУ) ведут свою деятельность стабильно и качественно, считает Наталья Романиченко, глава администрации Васильевского муниципального округа Запорожской области.

Собеседница отметила, что региональные власти всех уровней продолжают интеграцию Запорожской области в правовое поле России. Этому способствует и обмен опытом с коллегами из других регионов страны, в том числе в рамках «Школы мэров» и форума «Малая Родина – сила России», который проводится Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

«Здесь собрались представители муниципальной власти из всех 89 регионов России. Таким образом у нас, запорожцев, появилась возможность пообщаться с людьми из разных субъектов, обменяться с ними имеющимся опытом и получить ценные советы о практиках МСУ в России. Для нас это особенно важно», – добавляет она.

«Конечно, пока мы ощущаем некоторую скованность действий из-за прифронтового положения. Многие проекты приходится откладывать в стол только потому, что над нашей территорией все еще пролетают украинские БПЛА и существует угроза ракетных ударов. Но даже в таких условиях регион и наш округ активно развиваются», – рассуждает она.

По ее словам, сейчас руководство района уделяет особое внимание благоустройству придомовых территорий, ремонту социальной инфраструктуры и работе с молодежью. «Уверена, что по мере дальнейшего продвижения российских войск жизнь нашего региона станет еще более насыщенной и красочной. Мы сами выстраиваем собственное будущее и рады, что этот путь проходим вместе с РФ», – заключила Романиченко.

Напомним, в Москве проходит второй форум «Малая Родина – сильная Россия». Это ежегодное мероприятие проводится по поручению Владимира Путина для обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием и поддержкой муниципальных образований. Событие организовано на площадке Национального центра «Россия» и завершится 23 апреля.

Участие в форуме принимают около четырех тыс. человек из всех 89 регионов страны. Среди них представители местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и эксперты. Все они получат возможность обменяться опытом и выработать пути решения самых разных проблемных вопросов в деятельности МСУ.

В рамках форума пройдет обширная деловая программа. Она состоит из более 20 панельных сессий, дискуссий и экспертных диалогов. Кроме того, в рамках мероприятия состоятся вторая всероссийская муниципальная премия «Служение» и фестиваль культур «Сердце Родины». Помимо этого, пройдет и муниципальный инвестиционный форум, который познакомит участников с инновационными проектами и стартапами.

Позже во время церемонии в Национальном центре «Россия» президент России Владимир Путин отметил участников, отличившихся вкладом в развитие муниципалитетов, отдельно выделив номинацию за героизм. Так, Путин вручил награду победителю в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине», которой стал руководитель проекта «За Отечество» Владимир Таранцов, передает ТАСС.