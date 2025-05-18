Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.2 комментария
Назван средний размер страховой пенсии в России
Средний размер страховой пенсии в России превысил 24 тыс. рублей
Средний размер страховой пенсии в России достиг 24 092 рублей 44 копеек в месяц по состоянию на 1 января 2025 года, следует из данных Социального фонда России.
В данных Социального фонда России отмечается, что неработающие пенсионеры в среднем получают 24 846 рублей 09 копеек, а пенсия по старости составляет 24 979 рублей 15 копеек. Средняя сумма пенсии по инвалидности составляет почти 15,5 тыс. рублей, а по случаю потери кормильца – более 16,7 тыс. рублей в месяц, передает РИА «Новости».
Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Социального фонда, составила 41 169 796 человек на 1 января 2025 года. Из них страховые пенсии по старости получают 33 379 424 гражданина, по инвалидности – 2 193 963, а по потере кормильца – 1 456 262 человека.
Ранее в Госдуме сообщили, что с начала мая выплаты для россиян старше 80 лет и инвалидов I группы увеличились в два раза, а также введены дополнительные доплаты для отдельных категорий пенсионеров.