Назван средний размер страховой пенсии в России

Средний размер страховой пенсии в России превысил 24 тыс. рублей

Tекст: Дарья Григоренко

В данных Социального фонда России отмечается, что неработающие пенсионеры в среднем получают 24 846 рублей 09 копеек, а пенсия по старости составляет 24 979 рублей 15 копеек. Средняя сумма пенсии по инвалидности составляет почти 15,5 тыс. рублей, а по случаю потери кормильца – более 16,7 тыс. рублей в месяц, передает РИА «Новости».

Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Социального фонда, составила 41 169 796 человек на 1 января 2025 года. Из них страховые пенсии по старости получают 33 379 424 гражданина, по инвалидности – 2 193 963, а по потере кормильца – 1 456 262 человека.

Ранее в Госдуме сообщили, что с начала мая выплаты для россиян старше 80 лет и инвалидов I группы увеличились в два раза, а также введены дополнительные доплаты для отдельных категорий пенсионеров.