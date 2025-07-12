Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.0 комментариев
В Госдуме сообщили о повышении пенсий для отдельных категорий пенсионеров
Размер выплаты вырастет для граждан, которым в июле исполнилось 80 лет, а также для новых инвалидов и уволившихся пенсионеров.
Пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, а также лица, которые получили первую группу инвалидности или ушли с работы в июле, автоматически получат повышенную пенсию с августа, передает РИА «Новости». Депутат Госдумы Сергей Гаврилов объяснил, что российская пенсионная система предусматривает отсроченное начисление надбавок: если право на повышение появляется в одном месяце, выплату осуществляют со следующего.
Гаврилов отметил, что наиболее часто повышение касается пенсионеров, достигших 80 лет – их фиксированная часть страховой пенсии удваивается и с августа составит 17815 рублей 40 копеек. Размер базовой фиксированной части в 2025 году – 8907 рублей 70 копеек. Также доплата может быть назначена за уход в размере 314 рублей при официально оформленном присмотре.
Второй распространенной причиной для перерасчета пенсии является установление первой группы инвалидности. В таком случае с августа пенсионер получает удвоенную фиксированную выплату, независимо от возраста. При этом добавка может увеличиваться при наличии иждивенцев – на каждого нетрудоспособного члена семьи полагается 2969 рублей 23 копейки, максимум на троих.
Повышение произойдет и у тех пенсионеров, которые перестали работать в июле: они получают право на полный объем выплат, включая индексации, которые не были применены во время занятости. Перерасчет осуществляется с месяца, следующего за увольнением, то есть с августа, хотя фактическая выплата может задержаться на один-два месяца из-за обработки данных.
Депутат подчеркнул, что изменений для всех пенсионеров в августе не ожидается – перерасчет касается только определенных категорий и происходит автоматически при наличии соответствующих данных в системе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили выплачивать пенсионные надбавки россиянам с семидесяти лет. Центральный Банк России не обсуждал принудительный перевод накопительной пенсии в ПДС. Михаил Мишустин объявил о двухэтапной индексации страховых пенсий.