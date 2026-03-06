Задержали главного инженера после обрушения крыши в Тульской области

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», главный инженер организации в Тульской области был задержан и обвинен в причинении смерти по неосторожности после обрушения крыши на заводе металлоконструкций. Обрушение произошло в цехе на улице Заводской в городе Узловая из-за скопления снега и льда на площади 1,2 тыс. кв. метров.

В момент происшествия в цеху находились 45 сотрудников, 43 из них смогли покинуть помещение самостоятельно. По предварительной информации, два человека погибли непосредственно на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.

В официальном сообщении ведомства говорится: «В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Решается вопрос об избрании меры пресечения».

Ведомство уточнило, что следователи изучили документацию фирм, арендующих цех, допрашивают свидетелей и назначили судебные экспертизы. Продолжается установление всех обстоятельств трагедии, изучается техническое состояние здания и исполнение обязанностей ответственными лицами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Узловая Тульской области обрушилась кровля цеха металлоконструкций из-за тяжести снега и льда. В результате происшествия один человек погиб. Еще одного человека ищут под завалами. Спасатели МЧС на месте происшествия проводят поисково-спасательные работы.