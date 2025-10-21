Профессор: Минимальная страховая пенсия в 2026 году увеличится до 14287 рублей

Профессор Финогенова: Минимальная страховая пенсия увеличится до 14 287 рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Повышение произойдет с 1 января 2026 года, оно составит 7,6%, в нем объединят две традиционные индексации – по уровню инфляции и по росту доходов Соцфонда России, указала Финогенова, передает ТАСС.

«Для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», – указала она.

В 2025 году стоимость одного ИПК составляла 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты – 8 907,7 рубля. На конец текущего года минимальная пенсия по старости достигла 13 278,4 рубля, а после повышения она вырастет до 14 287,49 рубля.

В апреле 2025 года правительство утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения, согласно которой проводится двухэтапная индексация пенсий. С 1 февраля выплаты индексируются на уровень инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля – в зависимости от роста доходов Соцфонда.

Финогенова подчеркнула, что индексация необходима для защиты пенсий от инфляции, так как пенсия является замещенным доходом для неработающего пенсионера.

Она добавила, что если инфляция по итогам 2025 года превысит 7,6%, правительство оставляет за собой право на дополнительную индексацию. Средний размер страховой пенсии по старости в 2026 году составит 27,1 тыс. рублей.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в изменении системы начисления пенсий, которые ожидаются в 2026 году.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин пояснял, что в 2026 году размер зарплаты для получения одного индивидуального пенсионного коэффициента составит 24 тыс. 825 рублей.