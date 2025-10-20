  • Новость часаВ Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за диверсии
    Трамп набросился на Колумбию по трем причинам
    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию
    Шольц оценил возможность восстановления отношений России и Германии
    Названа стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    Российские войска освободили Ленино в ДНР
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    РВИО предложило использовать исторические названия украинских городов
    Совет ЕС согласовал полный запрет на газ из России
    Газпром установил новый рекорд поставок газа в Китай
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    20 октября 2025, 14:40 • Справки

    Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    Изменения в системе индексации пенсий в 2026 году: объяснения эксперта

    Первая индексация, проводимая ежегодно, начнется с февраля. Она обусловлена ростом потребительских цен за предшествующий год и базируется на официальных показателях инфляции. Основная цель – покрытие потерь пенсионеров, возникших вследствие удорожания товаров и услуг.

    Второй этап индексации назначен на апрель. Эта поправка связана с состоянием доходов Социального фонда России, формируемых преимущественно за счет отчислений работодателей. Величина апрельской добавки определяется темпами роста заработных плат, что учитывается при расчете индивидуальных пенсионных коэффициентов.

    «Наша цель – это качественный экономический рост, в основе которого лежит благосостояние людей, снижение бедности», – подчеркивал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Таким образом, суммарный прирост пенсий будет складываться из обоих факторов: реальной инфляции и экономического роста. Специалисты утверждают, что подобный подход призван гарантировать адекватное поддержание уровня жизни пенсионеров вне зависимости от макроэкономических колебаний.

    Помимо регулярных индексаций, предусмотрен ряд дополнительных мероприятий по поддержке пенсионеров. Одним из ключевых моментов станет предоставление возможности получения одноразовых выплат, приуроченных к персональным праздникам и памятным датам. Это позволит расширить круг мер социальной поддержки и улучшить финансовую ситуацию пенсионеров, испытывающих особые жизненные обстоятельства.

    Повышение страховых пенсий с 1 января 2026 года

    Официальный представитель Министерства труда РФ подтвердил, что основное увеличение выплат состоится уже с начала года – с 1 января 2026-го, то есть раньше обычного срока. Такое решение обеспечит повышение страхового пенсионного дохода на целых 7,6%, что превысит уровень официальной инфляции за предыдущий год (оцениваемый в 6,8%).

    Как заявили в ведомстве, подобная стратегия способствует сохранению покупательских возможностей пенсионеров и обеспечению стабильности уровня их жизни.

    Средняя выплата страховой пенсии по возрасту возрастет примерно на 2 тыс. рублей, составив около 27,1 тыс. рублей. В данную категорию входят не только пенсионеры по возрасту, но и те, кто получает пособия по инвалидности или утрате кормильца.

    Суммарные затраты на проведение указанной индексации оцениваются в колоссальные цифры – порядка 13 трлн рублей, выделяемых через государственный Социальный фонд.

    Работающие пенсионеры

    Еще одним значительным изменением становится возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров. Напомним, что с 2016 по 2024 год данная категория лиц была временно освобождена от ежегодного повышения выплат.

    Теперь же с 2025 года, а следовательно, и в 2026-м, работающие пенсионеры получают право на равнозначное участие в увеличении пенсий. Такие поправки затрагивают примерно 7,6 млн человек, находящихся в статусе активных работников, продолжая получать государственную пенсию.

    Социальные пенсии: индексация по мере инфляции

    Индексация социальных пенсий, выплачиваемых лицам, не имеющим оснований для назначения страховых пенсий (например, инвалидам с детства или семьям, потерявшим кормильца), произойдет несколько позже – с 1 апреля 2026 года. Рост выплат в данном сегменте предполагается на уровне инфляции – примерно 6,8%.

    Дополнительно предусмотрена гарантия поддержания общего объема социального обеспечения выше установленного регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Если совокупный доход гражданина не соответствует данному минимуму, ему полагается специальная доплата, компенсирующая нехватку.

    Размер ПМП в целом по России на 2026 год установлен на отметке 16 тыс. 288 рублей.

    Какие разовые выплаты получат пенсионеры в 2026 году

    В 2026 году российские пенсионеры смогут рассчитывать на ряд разовых выплат различного характера, которые обеспечат дополнительную финансовую поддержку в праздничные даты и важные семейные события.

    Ежегодные разовые выплаты пенсионерам к праздничным датам

    Каждый год региональные власти предоставляют пенсионерам возможность получения единовременных денежных выплат к различным государственным праздникам. Чаще всего такими поводами служат празднование Дня Победы, Нового года и Дня пожилого человека. Размеры таких выплат варьируются в зависимости от региона проживания и местной политики властей.

    Например, в ряде субъектов Федерации установлены фиксированные суммы на праздники. В некоторых случаях, помимо денежной выплаты, пенсионерам предоставляются натуральные формы поощрения – продуктовые наборы, билеты на концерты и культурно-развлекательные мероприятия.

    Единоразовые выплаты по случаю семейных торжеств

    Если пенсионеру предстоит важный личный праздник, например, день рождения или юбилей семейной жизни, он также может претендовать на специальное вознаграждение. Подобные выплаты относятся к разряду региональных инициатив и зависят от конкретных нормативных актов местного самоуправления.

    В частности, в Москве предусмотрено награждение пар, отмечающих золотые и бриллиантовые свадебные юбилеи, денежными премиями, размер которых варьируется в зависимости от количества лет совместной жизни. Другие регионы вводят аналогичные программы, предлагая отдельным категориям пенсионеров возможность оформления подобного рода выплат.

    Например, пенсионер может получить компенсацию на основании длительного официального брака или многолетнего трудового стажа в регионе постоянного проживания.

    Получение пенсионных накоплений

    В 2026 году реализуются изменения, позволяющие пенсионерам получить доступ к средствам пенсионных накоплений, сформированных в период с 2002 по 2013 год. Граждане, чей трудовой стаж начинается с указанного периода, могут подать заявку на оформление единовременной выплаты накопленных средств.

    Основные критерии, дающие право на получение пенсионных накоплений:

    • Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

    • Наличие подтвержденных пенсионных накоплений в установленном законом порядке.

    Рассчитывая среднюю величину выплат, правительство планирует, что каждая заявленная единица в 2026 году составит около 68,1 тыс. рублей. В последующие годы объемы пенсионных накоплений будут уменьшаться, но до конца десятилетия пенсионеры смогут продолжать оформлять соответствующие платежи.

    Таким образом, пенсионеры в 2026 году смогут получить разнообразные виды разовых выплат, поддерживающих их финансовое положение и гарантирующих дополнительную помощь в значимые личные и государственные даты.

    Какие еще социальные выплаты вырастут в 2026 году

    Помимо традиционных пенсионных реформ, намечены масштабные изменения в рамках целевых государственных программ поддержки различных групп населения:

    Материнский капитал

    Сумма маткапитала будет увеличена на уровень инфляции (6,8%) начиная с 1 февраля 2026 года. Это означает, что владельцы сертификатов смогут получить следующие суммы:

    • 737,2 тыс. рублей – при рождении первого ребенка,

    • 974,1 тыс. рублей – при появлении второго малыша, если первый ребенок не привел к оформлению сертификата.

    Детские пособия

    Единоразовое пособие при рождении ребенка возрастает до 28 773 рублей.

    Федеральные льготы

    Федеральный закон № 178-ФЗ предусматривает индексацию ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) федеральным льготникам, включая инвалидов; участников боевых действий; Героев СССР и России; пострадавших от радиационных аварий и других особых категорий граждан.

    Выплаты, зависимые от МРОТ

    Начиная с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда повышается на рекордные 20,7%, устанавливаясь на уровне 27 093 руб., что влечет автоматическое увеличение соответствующих социальных пособий:

    • минимальное пособие по беременности и родам;

    • минимальные детские пособия до достижения возраста полутора лет.

    Также растут лимиты максимальной величины социальных выплат. Максимальная компенсация по временной нетрудоспособности достигнет 207 тыс. рублей в месяц, а максимальная помощь по беременности и родам – 955,8 тыс. рублей.

    Налоговая поддержка многодетных семей

    Наконец, в дополнение ко всему вышеперечисленному правительство вводит специальную меру налогового характера для родителей, воспитывающих двоих и более несовершеннолетних детей (до 18 лет включительно, а при обучении на очной форме – до 23 лет). Новый механизм налогового возврата доступен родителям из малообеспеченных семей, официально трудоустроенным и зарегистрированным в налоговых органах.

    Работодатель будет возмещать указанным категориям граждан разницу между стандартным налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13% и уменьшенной ставкой в размере 6% от налогооблагаемой базы за прошлый финансовый год. Данная мера позволит реально укрепить финансовое положение многодетных семей.

    Таким образом, изменения 2026 года включают целый пакет мер поддержки для широких слоев населения, направленных на улучшение качества жизни, устранение экономического неравенства и социальную справедливость.

    В результате удара по порту Одессы уничтожен военный груз из Румынии
    Зеленский: Россия проиграла Европу американцам
    Трамп обвинил Сороса в финансировании протестов в США
    В Грузии раскрыта новая схема финансирования протестов Евросоюзом
    Собянин пообещал построить в Москве за три года три моста и 283 км дорог
    В Ереване нашли мертвой пропавшую чеченку Айшат Баймурадову
    Школьник в Бурятии получил перелом кисти после драки с учителем

    Американские банки пугают мир новым кризисом

    Золото поставило новый рекорд благодаря проблемам с банками в США. Вскрылись убытки у двух американских банков из-за невозвратных долгов. С этого начинался и кризис 2008 года. Рынок боится, что это лишь верхушка айсберга, и такие же проблемы, тщательно скрываемые, могут быть в более крупных банках. Если в США разразится финансовый кризис, это ударит абсолютно по всем странам, в том числе и по России. Подробности

    Требование Трампа поделить Донбасс неприемлемо для России

    Владимир Путин в телефонной беседе с Дональдом Трампом назвал полный контроль России над ДНР условием прекращения конфликта, сообщают американские СМИ. При этом глава Белого дома требует прекратить конфликт по нынешней линии соприкосновения, а украинские власти с ним согласны. Почему позиция Вашингтона и Киева неприемлема для Москвы? Подробности

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Трамп набросился на Колумбию по трем причинам

    «Либо Дональда Трампа подставляют его собственные сотрудники, либо Белый дом сознательно передергивает факты и реалии». Так эксперты комментируют резкое обострение в отношениях Вашингтона и Боготы. США в ответ на обвинения в убийстве рыбака в Карибском бассейне остановили финансовую помощь Колумбии и пригрозили ей тарифами. В чем причины стремительно нарастающей напряженности? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

