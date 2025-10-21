Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?0 комментариев
Госдума одобрила расширение статуса ветерана боевых действий
Госдума одобрила поправки, дающие статус ветерана боевых действий лицам, выполнявшим задачи в составе спецподразделений в ходе СВО по специальным соглашениям.
Госдума приняла во втором и третьем чтениях изменения в статьи 3 и 4 Федерального закона «О ветеранах». Поправки предоставляют статус «Ветеран боевых действий» лицам, которые с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года заключали соглашения или имели иные правоотношения с Министерством обороны России и участвовали в боевых задачах в составе специальных подразделений, сообщается на сайте Госдумы.
Участники таких специальных формирований, получившие ранения в ходе выполнения боевых задач, теперь смогут получить статус инвалида боевых действий, согласно новым изменениям. Как отмечается в пояснительной записке, этот закон разработан для выполнения поручения президента России. В документе подчеркивается, что многие из этих граждан были отмечены государственными и ведомственными наградами за проявленные мужество и героизм.
Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин рассказал журналистам, что инициатива связана с поручением президента от 8 марта 2024 года. В этом поручении предусматривалось установить статус ветерана боевых действий для всех участников спецоперации и контртеррористических мероприятий. Вяткин пояснил, что изменения затрагивают тех, кто исполнял свой долг в специальных подразделениях по особым соглашениям или внутренним инструкциям силовых структур в обозначенный период.
Он напомнил, что с 1 сентября 2023 года действует единый порядок заключения контрактов с Вооруженными силами, но поправки были необходимы для учета всех возможных оснований службы в предыдущий период. Вяткин уточнил, что те, кто получил ранения, контузии или увечья в указанный срок, смогут получить статус инвалида боевых действий.