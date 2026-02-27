Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел во Львове, когда сотрудники одного из районных территориальных центров комплектования совместно с полицией остановили двух мужчин для проверки военно-учетных документов, передает РИА «Новости».

Один из мужчин вытащил перцовый баллончик и распылил его на представителя ТЦК и двух полицейских.

Все трое пострадавших были госпитализированы с повреждениями дыхательных путей и слезной пленки. По заявлению львовского областного ТЦК, одного из мужчин доставили в центр комплектования, где он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе.

На Украине отмечается рост случаев силовой мобилизации, что вызывает протесты и скандалы среди населения, особенно на фоне нехватки личного состава в вооруженных силах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе произошел инцидент, когда толпа прохожих заблокировала сотрудника центра комплектования, чтобы добиться освобождения задержанного призывника.

В Черкасской области представители территориального центра комплектования похитили священника канонической Украинской православной церкви для отправки в боевую бригаду.

В Сумах вызвала возмущение вечеринка с участием сотрудников полиции, ТЦК и СБУ из-за использования резервных генераторов и усиленных мер безопасности.

