Воробьев сообщил о пострадавшем от взрыва БПЛА при атаке дронов на Подмосковье

Воробьев сообщил о пострадавшем от взрыва БПЛА при атаке на Подмосковье

Tекст: Катерина Туманова

«Один из беспилотников около 19:00 упал в деревне Пагубино Волоколамского муниципального округа, в результате произошел взрыв. Пострадал один человек – мужчина 57 лет. Его состояние оценивается как средней тяжести, стабильное, угрозы для жизни нет», – добавил он

Воробьев уточнил, что с осколочными ранениями спины и руки пострадавшего доставили в травмоцентр Красногорской больницы.

На месте происшествия с первых минут работают экстренные службы и правоохранительные органы, добавил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за три часа вечером вторника на подлете к Москве сбили четыре беспилотника. Чуть позже о пятом сообщил мэр столицы Собянин.