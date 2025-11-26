Прокуратура запросила 12 лет колонии для экс-замглавы Севастополя по делу о взятке

Tекст: Ольга Иванова

Гособвинение потребовало для бывшего и. о. замглавы Севастополя Евгения Горлова 12 лет колонии строгого режима по делу о взятке в размере 6 млн рублей, которую, по версии следствия, он требовал у представителя компании «Севастопольгаз», сообщает ТАСС. Прокурор также настоял на штрафе для Горлова в размере 360 млн рублей.

Как уточнил адвокат экс-чиновника Александр Карабанов, защита просит суд учесть смягчающие обстоятельства, включая «активное способствование расследованию уголовного дела, признание вины и явку с повинной». Защитник полагает, что эти факторы могут существенно повлиять на решение суда при вынесении приговора.

Помимо уголовного производства, адвокат ходатайствовал о выделении в отдельное дело гражданского иска о взыскании имущества Горлова. Судебное разбирательство продолжается в Ленинском районном суде Севастополя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов был задержан при получении взятки. Он требовал 6 млн рублей ежемесячно от представителя ПАО «Севастопольгаз» за покровительство и содействие.