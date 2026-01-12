Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?7 комментариев
Суд запретил дочке Uniper судиться с «Газпром экспортом» за рубежом
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск «Газпром экспорта» к дочерней компании германской Uniper – Lubmin-Brandov Gastransport GmbH.
Суд запретил европейской компании продолжать судебное разбирательство с российской стороной в международном арбитраже при Международной торговой палате в Женеве, передает ТАСС.
«Арбитражный суд определил заявление ООО «Газпром экспорт» удовлетворить. В случае неисполнения определения присудить в пользу ООО «Газпром экспорт» 45 222 835,16 евро в рублях по курсу ЦБ РФ на дату уплаты», – объявила судья.
Также суд взыскал с Lubmin-Brandov Gastransport GmbH госпошлину в размере 50 тыс. рублей. Эта компания владеет 20% в газопроводе OPAL, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Пропускная способность OPAL составляет 36 млрд куб. м газа в год.
Ранее суд запретил словацкой ZSE Energia вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом. Кроме того, суд запретил чешской компании CEZ вести спор с «Газпром экспортом» в зарубежном арбитраже.