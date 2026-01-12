Росавиация сообщила о введении ограничений на рейсы в аэропорту Краснодара

Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?11 комментариев
В аэропорту Краснодара временно приостановили прием и отправку рейсов из-за мер по обеспечению безопасности полетов.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Краснодара, передает Росавиация. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве.
Ожидается, что по мере нормализации обстановки работа аэропорта возобновится в штатном режиме. О сроках снятия ограничений будет сообщено дополнительно.
Ограничения на работу краснодарского аэропорта Пашковский были сняты.
В аэропорту Геленджика временно приостановили работу по приему и отправке самолетов для повышения уровня безопасности полетов.