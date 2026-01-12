Росавиация сообщила о введении ограничений на рейсы в аэропорту Краснодара

Экономист Балынин сообщил, при каком условии пенсия вырастет более чем вдвое

Tекст: Катерина Туманова

По словам эксперта, cамая большая прибавка будет в случае, если задержаться с выходом на пенсию на 10 лет – тогда размер выплаты вырастет в 2,26 раза.

«Механизм работает через повышающие коэффициенты, которые применяются одновременно к индивидуальному пенсионному коэффициенту (ИПК) и к фиксированной выплате. Если обратиться за пенсией на год позже, коэффициенты составят 1,07 для ИПК и 1,056 для фиксированной выплаты. При обращении на три года позже они вырастут до 1,24 и 1,19, на пять лет – до 1,45 и 1,36, на семь лет – до 1,74 и 1,58, а при отсрочке на десять лет – до 2,32 и 2,11 соответственно», – рассказал Балынин «Газете.Ru».

Он рассчитал, что при 150 ИПК размер страховой пенсии в январе 2026 года может составить 33 098,69 рубля. Если отсрочить оформление на год, выплата увеличится до 35 281,41 рубля, что больше на 7%. Если отсрочка составит три года, пенсия вырастет до 40 563,14 рубля (на 23% больше), при отсрочке на пять лет – до 47 130,48 рубля (на 42% больше), на семь лет – до 56 058,17 рубля (в 1,69 раза больше), а на десять лет – до 74 776,18 рубля (в 2,26 раза больше).

Экономист отметил, что решение о более позднем обращении за пенсией остается добровольным и зависит от личной пенсионной стратегии гражданина.

По данным Социального фонда России на 16 декабря 2025 года, средний размер пенсии в стране составляет 23 530 рублей. При этом уровень выплат у работающих пенсионеров ниже – 21 373 рубля, у неработающих – 24 006 рублей.

