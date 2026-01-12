Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?7 комментариев
В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием самолетов
Аэропорт Геленджика прекратил прием и выпуск рейсов из-за ограничений
В аэропорту Геленджика временно приостановлена работа по приему и отправке самолетов для повышения уровня безопасности полетов.
В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации.
По данным официального канала, меры введены для обеспечения безопасности полетов. Уточняется, что ограничения касаются как прилетающих, так и вылетающих рейсов.
О сроках действия новых правил и возможных изменениях в расписании пока не сообщается. Представители аэропорта и Росавиации призывают пассажиров следить за обновлениями и при необходимости уточнять информацию о статусе своих рейсов.
Ранее в понедельник Росавиация установила временные ограничения на работу аэропорта Волгограда. Накануне власти ввели дополнительные ограничения полетов в аэропорту Геленджика.