В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием самолетов

Аэропорт Геленджика прекратил прием и выпуск рейсов из-за ограничений

Tекст: Мария Иванова

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации.

По данным официального канала, меры введены для обеспечения безопасности полетов. Уточняется, что ограничения касаются как прилетающих, так и вылетающих рейсов.

О сроках действия новых правил и возможных изменениях в расписании пока не сообщается. Представители аэропорта и Росавиации призывают пассажиров следить за обновлениями и при необходимости уточнять информацию о статусе своих рейсов.

Ранее в понедельник Росавиация установила временные ограничения на работу аэропорта Волгограда. Накануне власти ввели дополнительные ограничения полетов в аэропорту Геленджика.