Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.3 комментария
В ЕС выразили недовольство превышением полномочий фон дер Ляйен
FT: В ЕС выразили недовольство превышением полномочий фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вызывает недовольство европейских столиц тем, что выходит за пределы своих внешнеполитических полномочий, пишет газета Financial Times (FT).
В ЕС недовольны превышением полномочий главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Издание напомнило об инициативах фон дер Ляйен предложить Канаде «ассоциированное членство» и создать европейский «совет безопасности». По мнению критиков, новый орган дублировал бы функции НАТО в сфере обороны.
В связи с этим Италия предложила реформировать Евросоюз, чтобы усилить контроль национальных правительств над внешней политикой и обороной и предотвратить узурпацию полномочий Еврокомиссией.
Ранее лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Урсула фон дер Ляйен потеряла доверие многих европейских правительств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Финляндии назвали политику Евросоюза чистым злом.
Немецкий политолог Александр Рар объяснил план реформы Евросоюза.