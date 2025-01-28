Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.6 комментариев
Дания разрешила законсервировать «Северный поток -2»
Власти Дании разрешили Nord Stream 2 AG законсервировать поврежденный трубопровод
Оператор газопровода Nord Stream 2 AG получил разрешение от Дании на проведение работ по консервации поврежденного участка в Балтийском море, которые планируется начать во втором или третьем квартале 2025 года.
Власти Дании выдали разрешение оператору Nord Stream 2 AG на консервацию поврежденного участка трубопровода. Управление по энергетике Дании подчеркнуло, что разрешение касается работ в Балтийском море и выдано 28 января, передает РИА «Новости».
Планируется, что консервация будет проведена во втором или третьем квартале 2025 года. Ожидается, что на выполнение работ потребуется от двух до трех недель. Речь идет о монтаже специальных заглушек на открытых концах труб, чтобы предотвратить проникновение соленой морской воды внутрь и утечку газа в атмосферу. Перед этим предстоит срезать поврежденные участки на обоих открытых концах трубопровода. После завершения работ трубопроводные концы будут укрыты камнями и бетонными утяжелителями. Такие меры предпринимаются для защиты конструкции от внешних факторов, включая возможное воздействие в результате рыболовной деятельности. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности и предотвращения дальнейшего повреждения инфраструктуры.
Накануне президент Польши Анджей Дуда предложил демонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока», если партия выиграет досрочные парламентские выборы в Германии, в то время как в экспертной среде полагают, что политик не в силах реализовать свое обещание, однако эта риторика способна заставить немцев поставить перед властями вопрос о необходимости возобновления поставок.