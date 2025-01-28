Дания разрешила законсервировать «Северный поток -2»

Власти Дании разрешили Nord Stream 2 AG законсервировать поврежденный трубопровод

Tекст: Дарья Григоренко

Власти Дании выдали разрешение оператору Nord Stream 2 AG на консервацию поврежденного участка трубопровода. Управление по энергетике Дании подчеркнуло, что разрешение касается работ в Балтийском море и выдано 28 января, передает РИА «Новости».

Планируется, что консервация будет проведена во втором или третьем квартале 2025 года. Ожидается, что на выполнение работ потребуется от двух до трех недель. Речь идет о монтаже специальных заглушек на открытых концах труб, чтобы предотвратить проникновение соленой морской воды внутрь и утечку газа в атмосферу. Перед этим предстоит срезать поврежденные участки на обоих открытых концах трубопровода. После завершения работ трубопроводные концы будут укрыты камнями и бетонными утяжелителями. Такие меры предпринимаются для защиты конструкции от внешних факторов, включая возможное воздействие в результате рыболовной деятельности. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности и предотвращения дальнейшего повреждения инфраструктуры.

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