Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.3 комментария
Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»
Президент Польши Дуда назвал «Северный поток» угрозой для стран Центральной Европы
Президент Польши Анджей Дуда предложил демонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».
По его словам, восстановление поставок российского газа через эти трубопроводы может угрожать странам Европы, включая Украину, Польшу и Словакию, передает «Известия».
В интервью Би-би-си на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дуда подчеркнул, что демонтаж трубопроводов предотвратит соблазн для Германии возобновить импорт газа из России.
Он также призвал европейские страны противостоять давлению со стороны компаний, стремящихся возобновить деловые связи с Россией.
Кроме того, Дуда отметил, что любые мирные переговоры по ситуации на Украине должны включать участие Киева, выразив свое несогласие с возможными переговорами без украинского участия.
Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока», если партия выиграет досрочные парламентские выборы в Германии, в то время как в экспертной среде полагают, что политик не в силах реализовать свое обещание, однако эта риторика способна заставить немцев поставить перед властями вопрос о необходимости возобновления поставок.
Восстановление транзита газа по «Северному потоку» стали обсуждать в Европе, причем президент Сербии Александр Вучич рассказал, что трубопровод может приобрести американский инвестор.