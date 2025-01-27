Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»

Президент Польши Дуда назвал «Северный поток» угрозой для стран Центральной Европы

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, восстановление поставок российского газа через эти трубопроводы может угрожать странам Европы, включая Украину, Польшу и Словакию, передает «Известия».

В интервью Би-би-си на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дуда подчеркнул, что демонтаж трубопроводов предотвратит соблазн для Германии возобновить импорт газа из России.

Он также призвал европейские страны противостоять давлению со стороны компаний, стремящихся возобновить деловые связи с Россией.

Кроме того, Дуда отметил, что любые мирные переговоры по ситуации на Украине должны включать участие Киева, выразив свое несогласие с возможными переговорами без украинского участия.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока», если партия выиграет досрочные парламентские выборы в Германии, в то время как в экспертной среде полагают, что политик не в силах реализовать свое обещание, однако эта риторика способна заставить немцев поставить перед властями вопрос о необходимости возобновления поставок.

Восстановление транзита газа по «Северному потоку» стали обсуждать в Европе, причем президент Сербии Александр Вучич рассказал, что трубопровод может приобрести американский инвестор.