Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.
Песков сообщил о дальнейшем разрушении нитки «Северного потока»
Разрушенная нитка газопровода «Северный поток» продолжает разрушаться из-за воздействия агрессивной морской среды, что увеличивает масштаб повреждений с каждым днем, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил журналистам, что агрессивная морская среда ежедневно наносит все больший урон разрушенной нитке газопровода «Северный поток». Он подчеркнул, что основная проблема заключается в простое газопроводов, передает ТАСС.
«Главное, что они [«Северные потоки»] простаивают. Один разрушен, он портится изо дня в день – агрессивная морская среда», – сказал Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ заявляли, что Россия и США якобы ведут переговоры о перезапуске газопровода «Северный поток – 2». В конце 2024 года американский инвестор уже якобы просил у Вашингтона разрешения на покупку этого актива.
Дмитрий Песков отметил, что Соединенные Штаты явно стремятся взять под контроль международную энергетическую инфраструктуру.
Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что США выражали желание забрать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».