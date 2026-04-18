Литва и Латвия запретили пролет самолета Фицо на День Победы в Москву
Власти двух прибалтийских республик заранее отказались пропустить правительственный борт премьер-министра Словакии Роберта Фицо для полета в Москву на празднование Дня Победы.
Литва и Латвия запретили перелет правительственного самолета Словакии над своей территорией, передает РИА «Новости».
Премьер-министр страны Роберт Фицо планировал отправиться в Москву на торжества по случаю Дня Победы.
«Литва и Латвия нам уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москву», – заявил Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Политик подчеркнул, что будет найден альтернативный маршрут.
Похожая ситуация произошла в прошлом году, когда пролет словацкому борту запретила Эстония.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине марта Роберт Фицо заявил о готовности приехать в Москву на празднование Дня Победы.
Российская сторона подтвердила готовность принять словацкого премьер-министра 9 мая.
В прошлом году политик прилетел в российскую столицу по удлиненному южному маршруту из-за ограничений прибалтийских стран.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ