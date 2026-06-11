Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Одесские власти потребовали убрать портрет Цоя из театра
Горсовет Одессы потребовал убрать портрет Цоя на мурале в Летнем театре
Одесский городской совет обратился к владельцам территории в Летнем театре с требованием убрать портрет лидера группы «Кино» Виктора Цоя, а также надписи на русском языке, сообщают украинские СМИ.
Изображение Цоя в Летнем театре Одессы появилось 2 октября 2021 года. Тогда открыли так называемую «стену рок-н-ролла». Портрет рок-музыканта стал частью большого мурала, на котором художники изобразили 13 украинских и зарубежных исполнителей, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский суд в Одесской области запретил Измаильское пушкинское общество, занимавшееся популяризацией творчества Александра Пушкина.
В августе в Одессе вандалы разрисовали памятник Леониду Утесову, заявив о борьбе с «маркером русского мира».
В Одессе у здания киностудии также демонтировали памятник Владимиру Высоцкому в рамках кампании по избавлению города от объектов с «российской имперской символикой».