В Одессе демонтировали памятник Высоцкому

В Одессе ночью демонтировали памятник Владимиру Высоцкому у киностудии

Tекст: Мария Иванова

В ночь на 31 декабря у здания Одесской киностудии был демонтирован памятник поэту и актеру Владимиру Высоцкому, сообщает ТАСС. Видео, подтверждающее демонтаж, опубликовало украинское издание «Страна». На кадрах видно, как рядом с монументом находится грузовик с краном. Официальные комментарии от властей Одессы пока не поступали.

Ранее исполком Одесского горсовета представил проект решения, в котором перечислялись объекты, якобы содержащие «символику российской имперской политики» и подлежащие сносу. В список вошли памятники таким историческим личностям, как император Александр Второй, поэт Александр Пушкин, писатель Максим Горький, а также сам Владимир Высоцкий. Также в перечень попали памятники Исааку Бабелю, Родионом Малиновскому, Зое Космодемьянской, Валерию Чкалову и Александру Маринеско.

В августе власти Одесской области приняли решение о переименовании более 80 объектов в городе. Среди них оказались улицы, названные в честь Исаака Бабеля, Ильфа и Петрова, а также бульвар Жванецкого и улицы Пушкинская и Паустовского. Это решение вызвало недовольство у ряда граждан и мэра Одессы Геннадия Труханова, который выразил мнение, что такие меры «обнуляют город» и отрицают его культурное наследие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на памятниках Александру Пушкину и Михаилу Воронцову появились надписи с призывами к их демонтажу, аналогичный призыв был нанесен и на памятник апельсину.

Ранее депутаты городского совета Одессы утвердили постановление о демонтаже памятника Пушкину на Приморском бульваре для обновления элементов благоустройства территории.

Между тем в Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг у постамента убранного местными властями памятника Екатерине II, но была задержана полицией.