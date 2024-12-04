В Одессе решили демонтировать памятник Пушкину на Приморском бульваре

Горсовет Одессы постановил демонтировать памятник Пушкину на Приморском бульваре

Tекст: Дарья Григоренко

Это решение было принято в ходе 36-й сессии горсовета и получило поддержку большинства депутатов. В документе, который был принят на заседании, отмечается необходимость демонтажа памятника с последующим обновлением элементов благоустройства прилегающей территории, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кривом Роге снесли памятники Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову. Однако позднее на месте снесенного памятника Пушкину неизвестные оставили надпись «Пушкин вечен, а вы – нет».

Напомним, в Одессе бюст Пушкина накрыли пакетом, в Полтаве на месте памятника Пушкину установили «ракету», а под Черкассами решили снести памятники Пушкину, Чайковскому и декабристам.