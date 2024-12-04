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В Одессе решили демонтировать памятник Пушкину на Приморском бульваре
Горсовет Одессы постановил демонтировать памятник Пушкину на Приморском бульваре
Депутаты городского совета Одессы утвердили постановление о демонтаже памятника Александру Пушкину, который находится на Приморском бульваре, с целью обновления элементов благоустройства территории.
Это решение было принято в ходе 36-й сессии горсовета и получило поддержку большинства депутатов. В документе, который был принят на заседании, отмечается необходимость демонтажа памятника с последующим обновлением элементов благоустройства прилегающей территории, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кривом Роге снесли памятники Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову. Однако позднее на месте снесенного памятника Пушкину неизвестные оставили надпись «Пушкин вечен, а вы – нет».
Напомним, в Одессе бюст Пушкина накрыли пакетом, в Полтаве на месте памятника Пушкину установили «ракету», а под Черкассами решили снести памятники Пушкину, Чайковскому и декабристам.