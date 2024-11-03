В Полтаве на месте снесенного памятника Пушкину установили советскую «ракету»

Tекст: Мария Иванова

В Полтаве на Украине на месте снесенного памятника Александру Пушкину установили инсталляцию в виде советской «ракеты», сообщает РИА «Новости». Эта инсталляция, схожая с элементами советских детских площадок, была создана дизайнером Роксоланой Дудкой. Она подчеркнула, что ее работа представляет собой «сложную аллюзию» на советские ракеты и должна вызвать у зрителей «когнитивный диссонанс».

В июле 2023 года, депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила о демонтаже памятников Александру Пушкину и генералу Николаю Ватутину в Полтаве. Этот шаг является частью более обширной кампании по декоммунизации, которая началась на Украине в 2015 году после принятия соответствующего закона. В последние годы власти Украины также активно удаляют элементы, связанные с Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводят политику агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции. Эти действия включают в себя не только демонтаж памятников, но и переименование улиц и других объектов, связанных с российской и советской историей.

Напомним, в Полтаве прошло совещание депутатов рады и представителей офиса Зеленского по вопросу сноса памятников, связанных с русской историей и победой над шведами в 1709 году. Украинские власти демонтировали в Полтаве памятник советскому военачальнику Алексею Зыгину, командовавшему армиями в период Великой Отечественной войны и погибшему в 1943 году при освобождении Полтавской области от немецко-фашистских захватчиков.