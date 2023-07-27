Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.0 комментариев
В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и генералу Ватутину
Памятники поэту Александру Пушкину и Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину демонтировали на востоке Украины в Полтаве, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
Монументы сняли с постаментов работники коммунальных служб. Издание показало фотографии, на которых памятники Ватутину и Пушкину уложены на платформу грузового автомобиля, передает ТАСС.
24 июля исполнительный комитет Полтавского горсовета принял решение не дожидаться официальных бумаг и демонтировать памятники русским и советским деятелям. Кроме Пушкина и Ватутина, в списке оказался генерал-лейтенант Алексей Зыгин, погибший в 1943 году при освобождении Полтавской области от немецко-фашистских захватчиков.
Напомним, депутаты Полтавского городского совета не поддержали предложение демонтировать памятники советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину, а также классику русской литературы Александру Пушкину.