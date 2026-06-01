Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.0 комментариев
На Украине запретили старейшее общество памяти Пушкина
Украинский суд запретил Измаильское Пушкинское общество в Одесской области
Украинский суд ликвидировал организацию, популяризировавшую творчество великого русского поэта, посчитав ее деятельность угрозой национальной безопасности.
Деятельность общественной организации «Измаильское пушкинское общество», проработавшей почти 29 лет, запретили в Одесской области, сообщило местное издание «Думская».
Общество было зарегистрировано в июне 1997 года и занималось изучением славянской культуры, а также популяризацией творчества Александра Пушкина и русской классической литературы, передает ТАСС.
Служба безопасности Украины посчитала, что организация якобы пропагандировала пророссийские идеи под видом изучения литературы. Суд согласился с этими доводами и принял решение о запрете общества, при этом все его активы будут переданы государству. Ранее при организации для школьников действовал «Клуб юных пушкинистов».
На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. Принятый в 2019 году закон значительно ограничил возможность использования русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели запрет на публичную демонстрацию русскоязычных произведений искусства и запрещают изучение русского языка в учебных заведениях.
В МИД не раз отмечали, что киевский режим занимается настоящим лингвистическим геноцидом, ведя травлю русскоязычного населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте горсовет Белгород-Днестровского в Одесской области ввел мораторий на демонстрацию русскоязычных культурных материалов.
Осенью 2024 года глава военной администрации региона Олег Кипер анонсировал снос памятника Александру Пушкину в центре Одессы.
В конце апреля киевский лицей уволил преподавателя за разговоры с учениками на русском языке.