Украинский суд запретил Измаильское Пушкинское общество в Одесской области

Tекст: Мария Иванова

Деятельность общественной организации «Измаильское пушкинское общество», проработавшей почти 29 лет, запретили в Одесской области, сообщило местное издание «Думская».

Общество было зарегистрировано в июне 1997 года и занималось изучением славянской культуры, а также популяризацией творчества Александра Пушкина и русской классической литературы, передает ТАСС.

Служба безопасности Украины посчитала, что организация якобы пропагандировала пророссийские идеи под видом изучения литературы. Суд согласился с этими доводами и принял решение о запрете общества, при этом все его активы будут переданы государству. Ранее при организации для школьников действовал «Клуб юных пушкинистов».

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. Принятый в 2019 году закон значительно ограничил возможность использования русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели запрет на публичную демонстрацию русскоязычных произведений искусства и запрещают изучение русского языка в учебных заведениях.

В МИД не раз отмечали, что киевский режим занимается настоящим лингвистическим геноцидом, ведя травлю русскоязычного населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте горсовет Белгород-Днестровского в Одесской области ввел мораторий на демонстрацию русскоязычных культурных материалов.

Осенью 2024 года глава военной администрации региона Олег Кипер анонсировал снос памятника Александру Пушкину в центре Одессы.

В конце апреля киевский лицей уволил преподавателя за разговоры с учениками на русском языке.